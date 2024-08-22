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В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу

Ирина БалачукЧетверг, 22 августа 2024, 13:04
В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
Украинский военный в российском городе Суджа. Скриншот из видеорепортажа Ольги Кириленко, УП

ФСБ России возбудила уголовные дела против американских и украинских журналистов, которые снимали материалы в районе города Суджа Курской области РФ после взятия его под контроль украинскими войсками.

Источник: российское издание "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ

Детали: Дела возбуждены по статье о незаконном пересечении границы.

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В частности, фигурантами дел стали корреспондент CNN Ник Уолш и украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко. Все они публиковали репортажи из города Суджа, который находится под контролем ВСУ.

Ранее ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении итальянских журналистов Симона Трайни и Стефани Баттистини, работавших в Судже. Позднее МИД РФ выразил протест послу Италии в связи с этими событиями.  

В ФСБ добавили, что в ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск.

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Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Предыстория: 

Курская область СМИФСБ
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