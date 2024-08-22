В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу
ФСБ России возбудила уголовные дела против американских и украинских журналистов, которые снимали материалы в районе города Суджа Курской области РФ после взятия его под контроль украинскими войсками.
Источник: российское издание "Интерфакс" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ
Детали: Дела возбуждены по статье о незаконном пересечении границы.
В частности, фигурантами дел стали корреспондент CNN Ник Уолш и украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко. Все они публиковали репортажи из города Суджа, который находится под контролем ВСУ.
Ранее ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении итальянских журналистов Симона Трайни и Стефани Баттистини, работавших в Судже. Позднее МИД РФ выразил протест послу Италии в связи с этими событиями.
В ФСБ добавили, что в ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск.
Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Предыстория:
- Операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.
- 13 августа Сырский доложил Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ. А днем 15 августа Сырский сообщил, что с начала суток ВСУ продвинулись на расстояние до полутора километров на отдельных направлениях в Курской области и уже контролируют 82 населенных пункта РФ.
- 15 августа источники "Украинской правды" в СБУ сообщили, что накануне в Курской области РФ спецназовцы взяли в плен сразу 102 российских военных.
- Десантно-штурмовые войска ВСУ поделились кадрами первых часов операции в Курской области РФ. На видео засняли разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работу авиации, артиллерии и пленных.
- Позже 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ показала первые часы с начала военной операции в Курской области России – воины прорвали линию обороны, уничтожили пограничный пункт пропуска и взяли в плен более 50 военных.
- По состоянию на 20 августа украинские военные взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.