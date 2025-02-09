The Sunday Times написала о связи подозреваемого в госизмене Кулинича с американским "лоббистом Зеленского"

Британское издание The Sunday Times описало детали сотрудничества обвиняемого в госизмене бывшего руководителя управления СБУ в Крыму Олега Кулинича с американским адвокатом Маркусом Коэном в 2018-2019 годах, в частности относительно участия в кампании нынешнего президента Владимира Зеленского.

Источник: The Sunday Times

Детали: Издание приводит детали дела Кулинича на основе ряда сообщений, предоставленных американским источником, документов, изъятых из компьютера в Москве, разговоров с бывшими должностными лицами администрации Зеленского, отчетов о лоббировании, представленных в Министерство юстиции США, и информации, обнародованной во время судебного рассмотрения дела о государственной измене.

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Как говорится в публикации, Кулинич вместе с экс-заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем в 2018 году встречались с американским адвокатом Коэном, который передал им отчет о проверке тогдашнего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Через два года Холодницкий был вынужден уйти в отставку. Позже украинская разведка нашла еще 15 файлов на него на компьютере ФСБ, к которому удалось получить доступ в Москве. В 2019 году Сивкович заплатил своему американскому адвокату не менее 300 000 долларов, согласно разведданным, которые впоследствии собрала СБУ и подтвердили адвокаты Кулинича.

Коэн не ответил на просьбу прокомментировать эти обвинения. Адвокаты Кулинича и Сивковича подтвердили факт встреч, но утверждают, что они просто сотрудничали с американскими правоохранителями, чтобы помочь им расследовать коррупцию.

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Перед президентскими выборами в Украине в 2019 году, по словам адвокатов Кулинича, американский адвокат Коэн представил Кулинича предвыборной команде Зеленского как политического эксперта, который будет работать над кампанией pro bono.

"Оба мужчины оказались в предвыборном штабе, работая над тем, чтобы Зеленский был избран и связан с Вашингтоном", - говорится в материале.

Отмечается, что Коэн нанял лоббистов и консультантов по безопасности от имени кампании. Эти подрядчики фактически получали деньги от Сивковича в Москве через подставные компании, заявили адвокаты Кулинича, утверждая, что это было частью его законной деятельности как политического консультанта.

Среди документов, с которыми ознакомилась The Sunday Times, есть контракт на 185 250 долларов США с лондонской компанией Global Analytica, заключенный в марте 2019 года. Якобы это была компания авторитетных британских экспертов по безопасности, которые будут обеспечивать "личную безопасность господина Владимира Зеленского, кандидата в будущих выборах в президенты Украины", включая "кибербезопасность" и предоставление семи "защищенных" смартфонов для Зеленского и его команды. При этом компания была зарегистрирована всего за месяц до этого.

После победы Зеленского на выборах в лоббистском документе, поданном в Министерство юстиции США, Коэн заявил, что работал над кампанией Зеленского, а теперь работает на Ивана Баканова, который был назначен руководителем СБУ, и администрацию Зеленского в целом.

Он утверждал, что заплатил 70 000 долларов из собственных средств вашингтонской лоббистской фирме, чтобы обеспечить знакомство с членами администрации Трампа. Издание пишет, что Кулинич работал с Коэном над операцией влияния. По словам источника, который работал с администрацией, их влияние, в частности, на открытие переговоров в США, было положительно воспринято Зеленским.

Отмечается, что в 2020 году Кулинич был награжден назначением на должность главы крымского управления СБУ, где он должен был действовать как система раннего предупреждения о любых признаках того, что Россия готовится нанести удар к северу от оккупированного полуострова.

Согласно сообщениям, распространенным СБУ, которые якобы присылал Кулинич, он собирал информацию о передвижении Зеленского и передавал ее россиянам. По данным прокуратуры, Кулинич знал о плане вторжения из Крыма, но помешал сообщить Киеву доказательства подготовки.

Кулинич был задержан 16 июля 2022 года по обвинению в передаче россиянам государственной тайны. Суд над Кулиничем продолжается. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Что предшествовало: В 2023 году Кулинич заявлял, что Сивкович активно сотрудничал с правоохранительными органами США и якобы осуществлял финансирование лоббистской компании "Signal Group Consulting", которая в 2019 году оказывала услуги тогда кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Также Кулинич уверяет, что и сам работал в избирательном штабе президента, где якобы и познакомился с Иваном Бакановым.

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