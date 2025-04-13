В понедельник экс-президент Южной Кореи предстанет перед судом – СМИ

Отстраненный президент Южной Кореи Юн Сук Йоль предстанет перед судом через 10 дней после своего отстранения.

Источник: Yonhap со ссылкой на представителей суда

Детали: Первый уголовный судебный процесс над Юном начнется в понедельник.

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Центральный районный суд Сеула начнет слушания по обвинению Юна в мятеже в 10 часов утра. Как обвиняемый, Юн обязан присутствовать на судебном процессе.

Издание отмечает, что Юн станет пятым бывшим президентом, который предстанет перед судом.

Ему будет разрешено попасть в суд через подземную автостоянку, при этом суд принял меры безопасности против возможных митингов возле здания.

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Представителям СМИ не будет разрешено фотографировать в зале суда до начала слушаний.

Заседание начнется с проверки данных Юна, после чего прокуратура выдвинет обвинения, которые, как ожидается, сторона Юна будет отвергать.

Бывший президент также может попросить судью предоставить ему возможность изложить свои аргументы.

Если же Юна признают виновным в попытке ввести военное положение в стране, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Что предшествовало: Конституционный суд Южной Кореи 4 апреля принял решение об отстранении от должности президента страны Юн Сук Йоля после его попытки ввести военное положение в стране.

После отстранения президента Юн Сок Йоля власти Южной Кореи предварительно объявили внеочередные президентские выборы на 3 июня.

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