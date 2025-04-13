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В понедельник экс-президент Южной Кореи предстанет перед судом – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 апреля 2025, 07:38
В понедельник экс-президент Южной Кореи предстанет перед судом – СМИ
Юн Сук Йоль. Фото Getty Images

Отстраненный президент Южной Кореи Юн Сук Йоль предстанет перед судом через 10 дней после своего отстранения.

Источник: Yonhap со ссылкой на представителей суда

Детали: Первый уголовный судебный процесс над Юном начнется в понедельник.

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Центральный районный суд Сеула начнет слушания по обвинению Юна в мятеже в 10 часов утра. Как обвиняемый, Юн обязан присутствовать на судебном процессе.

Издание отмечает, что Юн станет пятым бывшим президентом, который предстанет перед судом.

Ему будет разрешено попасть в суд через подземную автостоянку, при этом суд принял меры безопасности против возможных митингов возле здания.

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Представителям СМИ не будет разрешено фотографировать в зале суда до начала слушаний.

Заседание начнется с проверки данных Юна, после чего прокуратура выдвинет обвинения, которые, как ожидается, сторона Юна будет отвергать.

Бывший президент также может попросить судью предоставить ему возможность изложить свои аргументы.

Если же Юна признают виновным в попытке ввести военное положение в стране, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Что предшествовало: Конституционный суд Южной Кореи 4 апреля принял решение об отстранении от должности президента страны Юн Сук Йоля после его попытки ввести военное положение в стране.

После отстранения президента Юн Сок Йоля власти Южной Кореи предварительно объявили внеочередные президентские выборы на 3 июня.

Предыстория:

  • Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль 3 декабря 2024 года объявил чрезвычайное военное положение в стране. В прямом телеобращении к нации Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил". Он не назвал конкретной угрозы со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.
  • Национальная ассамблея Южной Кореи 4 декабря проголосовала за требование к президенту Юн Сок Йолю отменить чрезвычайное военное положение. После этого президент заявил, что военное положение в стране будет отменено
  • Оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи планировала обвинить Йоля в государственной измене и запустить процедуру импичмента.
  • В обращении 7 декабря президент Южной Кореи заявил, что "искренне сожалеет" о том, что вызвал беспокойство общественности объявлением военного положения, пообещав при этом больше не повторять подобного.
  • Суд выдал ордер на задержание Юн Сок Ёля - президента Южной Кореи, которому объявили импичмент.

Южная Кореясуд
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