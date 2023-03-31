КСУ проверит конституционность скандальных "Харьковских соглашений"

Конституционный суд Украины проверит конституционность скандальных соглашений между Украиной и РФ, подписанных в 2010 году, которые позволяли Черноморскому флоту России до 2042 года базироваться в Крыму.

Источник: пресс-служба КСУ, представление нардепов

Детали: 31 марта в Суд поступило представление 49 нардепов (ПП "Евросолидарность" и "Голос") о конституционности "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", то есть так называемых "харьковских соглашений".

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Нардепы считают, что Харьковские соглашения не соответствуют ч.7 ст. 17 Конституции и утверждают, что это соглашение противоречит принципам обеспечения нацбезопасности и призывают признать его неконституционным.

Соглашение подписали 21 апреля 2010 года и синхронно ратифицировали в Госдуме РФ и Верховной Раде Украины 27 апреля 2010 года. После подписания и до ратификации общественность не имела возможности ознакомиться с текстом соглашения.

Справка: Подписанные, вопреки национальным интересам Украины документы о продлении сроков пребывания ЧФ РФ в Украине еще на 25 лет, наращивание личного состава вооруженных сил и военной техники врага в Крыму, создали угрозы суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

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Согласно базовым соглашениям 1997 года россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове. В то же время "Харьковские соглашения" позволили агрессорам иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Из-за этих преступных действий в конце 2013 - начале 2014 годов на территории АР Крым и г. Севастополя численность личного состава военных РФ, их военной техники превышала установленные базовыми соглашениями количественные уровни, в частности в Севастополе находилось по меньшей мере: 2 тыс. 917 человек морской пехоты, 152 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем калибра 100 миллиметров и выше. РФ тайно модернизировала свою технику, на что украинское руководство не обращало внимания.

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