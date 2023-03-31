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КСУ проверит конституционность скандальных "Харьковских соглашений"

Алена МазуренкоПятница, 31 марта 2023, 19:37
КСУ проверит конституционность скандальных Харьковских соглашений
фото: wikipedia

Конституционный суд Украины проверит конституционность скандальных соглашений между Украиной и РФ, подписанных в 2010 году, которые позволяли Черноморскому флоту России до 2042 года базироваться в Крыму.

Источник: пресс-служба КСУ, представление нардепов

Детали: 31 марта в Суд поступило представление 49 нардепов (ПП "Евросолидарность" и "Голос") о конституционности "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", то есть так называемых "харьковских соглашений".

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Нардепы считают, что Харьковские соглашения не соответствуют ч.7 ст. 17 Конституции и утверждают, что это соглашение противоречит принципам обеспечения нацбезопасности и призывают признать его неконституционным.

Соглашение подписали 21 апреля 2010 года и синхронно ратифицировали в Госдуме РФ и Верховной Раде Украины 27 апреля 2010 года. После подписания и до ратификации общественность не имела возможности ознакомиться с текстом соглашения.

 

Справка: Подписанные, вопреки национальным интересам Украины документы о продлении сроков пребывания ЧФ РФ в Украине еще на 25 лет, наращивание личного состава вооруженных сил и военной техники врага в Крыму, создали угрозы суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

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Согласно базовым соглашениям 1997 года россияне должны были уменьшать свой контингент на полуострове. В то же время "Харьковские соглашения" позволили агрессорам иметь достаточно ресурсов для оккупации полуострова в 2014 году и для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Из-за этих преступных действий в конце 2013 - начале 2014 годов на территории АР Крым и г. Севастополя численность личного состава военных РФ, их военной техники превышала установленные базовыми соглашениями количественные уровни, в частности в Севастополе находилось по меньшей мере: 2 тыс. 917 человек морской пехоты, 152 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем калибра 100 миллиметров и выше. РФ тайно модернизировала свою технику, на что украинское руководство не обращало внимания.

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Предыстория:

  • В 2010 году тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове соглашение, которое предусматривало, что Украина фактически сдает Крым в бессрочную аренду Черноморскому флоту РФ, за что Москва давала Киеву 100 долларов скидки на газ.
  • На рассмотрение парламента ратификация "Харьковских соглашений" было вынесено 27 апреля 2010 года, и это заседание стало одним из самых скандальных в украинской истории.
  • 11 марта стало известно, что Служба безопасности проверит, была государственной изменой ратификация 236 народными депутатами 27 апреля 2010 так называемых "Харьковских соглашений". УП обнародовала полный перечень этих депутатов, среди которых есть действующие нардепы и политики.
  • В декабре 2022 года ГБР и Офис генпрокурора завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Украины Николая Азарова в совершении государственной измены за имплементацию "Харьковских соглашений".
  • Азарову сообщили о подозрении в совершении госизмены по предварительному сговору группой лиц из-за подписания в 2010 году Харьковских соглашений.

Темы: Харьковские соглашенияКонституция
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