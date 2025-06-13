Нардепу-фанату Лукашенка оголосили нову підозру в держзраді
Офіс генерального прокурора оголосив народному депутату Євгенію Шевченку нову підозру в державній зраді за події після повномасштабного вторгнення Росії.
Деталі: Ще у листопаді 2024 року, після проведення комплексної психолого-лінгвістичної та військової експертизи, нардепу повідомили першу підозру в держзраді – через його діяльність, яка завдавала шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.
Під час досудового розслідування було встановлено, що після 24 лютого 2022 року депутат не лише не припинив протиправну діяльність, а й продовжував її. Він записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійським блогерам та експертам, а потім цей контент поширювався через російські пропагандистські ЗМІ. Його метою було створення в російському суспільстві хибного враження, що це офіційна позиція представника української влади, зазначають у ДБР.
У цих матеріалах депутат поширював інформацію, яка мала дискредитувати українську владу, підкреслюючи нібито її нездатність втримати території та досягти миру, а також утверджував думку, що Україна має погодитися на будь-які переговори з державою-агресором.
Крім того, народний депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни. Посилаючись на ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ із території Білорусі.
Таким чином, народному депутату України додатково повідомлено нову підозру (в рамках одного провадження -ред.) у державній зраді в умовах воєнного стану.
Санкція передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Передісторія:
- Нардеп Шевченко не раз спричиняв скандали проросійськими заяви та висловлюванням симпатій до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- 20 квітня 2021 року нардеп самовільно літав до Мінська "знайомитися" з Лукашенком. Він також заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.
- 23 травня, коли у Білорусі примусово посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалив у соцмережі Лукашенка.
- 24 травня 2021 року фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу.
- Водночас у тарвні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнавався, що народний депутат Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.
- Пізніше в Головному управлінні розвідки заявили, що народний обранець Євгеній Шевченко не має жодного стосунку до їхньої структури.