Нардепу-фанату Лукашенка оголосили нову підозру в держзраді

Офіс генерального прокурора оголосив народному депутату Євгенію Шевченку нову підозру в державній зраді за події після повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: ДБР, ОГП

Деталі: Ще у листопаді 2024 року, після проведення комплексної психолого-лінгвістичної та військової експертизи, нардепу повідомили першу підозру в держзраді – через його діяльність, яка завдавала шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Під час досудового розслідування було встановлено, що після 24 лютого 2022 року депутат не лише не припинив протиправну діяльність, а й продовжував її. Він записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійським блогерам та експертам, а потім цей контент поширювався через російські пропагандистські ЗМІ. Його метою було створення в російському суспільстві хибного враження, що це офіційна позиція представника української влади, зазначають у ДБР.

У цих матеріалах депутат поширював інформацію, яка мала дискредитувати українську владу, підкреслюючи нібито її нездатність втримати території та досягти миру, а також утверджував думку, що Україна має погодитися на будь-які переговори з державою-агресором.

Крім того, народний депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни. Посилаючись на ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ із території Білорусі.

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Таким чином, народному депутату України додатково повідомлено нову підозру (в рамках одного провадження -ред.) у державній зраді в умовах воєнного стану.

фото огп

Санкція передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Передісторія: