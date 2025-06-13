Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нардепу-фанату Лукашенка оголосили нову підозру в держзраді

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 червня 2025, 13:00
Нардепу-фанату Лукашенка оголосили нову підозру в держзраді
Євгеній Шевченко. фото president.gov.by

Офіс генерального прокурора оголосив народному депутату Євгенію Шевченку нову підозру в державній зраді за події після повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: ДБР, ОГП

Деталі: Ще у листопаді 2024 року, після проведення комплексної психолого-лінгвістичної та військової експертизи, нардепу повідомили першу підозру в держзраді – через його діяльність, яка завдавала шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Реклама:

Під час досудового розслідування було встановлено, що після 24 лютого 2022 року депутат не лише не припинив протиправну діяльність, а й продовжував її. Він записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійським блогерам та експертам, а потім цей контент поширювався через російські пропагандистські ЗМІ. Його метою було створення в російському суспільстві хибного враження, що це офіційна позиція представника української влади, зазначають у ДБР.

У цих матеріалах депутат поширював інформацію, яка мала дискредитувати українську владу, підкреслюючи нібито її нездатність втримати території та досягти миру, а також утверджував думку, що Україна має погодитися на будь-які переговори з державою-агресором.

Крім того, народний депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни. Посилаючись на ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ із території Білорусі.

РЕКЛАМА:

Таким чином, народному депутату України додатково повідомлено нову підозру (в рамках одного провадження -ред.) у державній зраді в умовах воєнного стану.

 
фото огп

Санкція передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Передісторія:

  • Нардеп Шевченко не раз спричиняв скандали проросійськими заяви та висловлюванням симпатій до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • 20 квітня 2021 року нардеп самовільно літав до Мінська "знайомитися" з Лукашенком. Він також заявив, що Лукашенка більше третини українців хотіли б бачити своїм президентом.
  • 23 травня, коли у Білорусі примусово посадили літак "Ryanair" і затримали опозиціонера, засновника NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалив у соцмережі Лукашенка.
  • 24 травня 2021 року фракція "Слуга народу" вирішила виключити народного депутата Євгенія Шевченка зі свого складу.
  • Водночас у тарвні 2023 року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зізнавався, що народний депутат Шевченко вів таємні переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на прохання українських спецслужб.
  • Пізніше в Головному управлінні розвідки заявили, що народний обранець Євгеній Шевченко не має жодного стосунку до їхньої структури.

держзрадаВерховна РадаДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Генштаб: На Покровському напрямку окупанти намагались атакувати 44 рази
Зеленський: Троє загиблих в ДТП у Франції – українці, постраждали діти
Іран заявив, що випустив по Ізраїлю сотні балістичних ракет
"Мене врятував дорожній трафік": жінка розповіла, як спізнилась на літак, що розбився в Індії
Трамп: Ізраїль завдав "дуже руйнівного удару" по ядерній програмі Ірану
Bihus.Info поскаржились Раді та НАЗК на Гончаренка, той пообіцяв "все показати"
Усі новини...
держзрада
Шарій заочно отримав 15 років тюрми за держзраду: Youtube-канал конфіскують
Гідра Портнова: чому куля не змінить систему
СБУ каже, що спіймала "крота": влаштувався на оборонний завод, щоб викрасти розробки для ФСБ
Останні новини
01:45
Іран знову атакував Ізраїль ракетами: вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі, є влучання у хмарочос
01:03
МАГАТЕ повідомило про наслідки ударів по ядерних об’єктах Ірану
00:20
Премʼєр Вірменії сподівається на підписання мирної угоди з Азербайджаном до кінця 2025 року
23:53
У горах Франції знайшли тіла двох іспанських туристів, що зникли пів року тому
23:50
фотоУ Києві показали відтворену мозаїку видатної мисткині Алли Горської
23:36
Через атаку РФ померла 11 річна дитина на Херсонщині
23:22
У Польщі одіозному євродепутату-українофобу заборонили вхід до парламенту
23:15
Вступ на магістратуру 2025: як скласти іспити, подати заяви і потрапити на навчання
23:05
Генштаб: На Покровському напрямку окупанти намагались атакувати 44 рази
23:03
Новини економіки 13 червня: євро зріс до рекорду, ціна на нафту злетіла після ударів по Ірану
Усі новини...
Реклама:
Реклама: