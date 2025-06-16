Макрон отверг идею Трампа о посредничестве Путина между Израилем и Ираном
Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг идею президента США Дональда Трампа об участии военного преступника, правителя РФ Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.
Источник: Макрон, цитирует The Times of Israel
Детали: Макрон во время визита в Гренландию отметил, что России "не хватает авторитета" для таких посреднических усилий.
Прямая речь Макрона: "Я не верю, что Россия, которая сейчас участвует в конфликте высокой интенсивности (войне против Украины – ред.) и решила не уважать Устав ООН в течение нескольких лет, может быть посредником".
Что предшествовало: Трамп заявил, что "был бы открыт" к участию военного преступника, правителя РФ Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.
14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор, который касался преимущественно эскалации между Ираном и Израилем, также речь шла о войне в Украине.
Сам Трамп ранее говорил, что "много делает" для заключения мирного соглашения между Тегераном и Иерусалимом.
Иран сообщил посредникам Катара и Оману, что он не готов к переговорам о прекращении огня и ядерном соглашении, пока находится "под атакой Израиля".
Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана и его военных объектов.
- Сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоcсейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно". Вскоре Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.
- В ночь на 14 июня Иран нанес несколько ударов с применением баллистических ракет по территории Израиля. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, более 50 человек получили ранения. В ночь на 15 июня Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести.
- В результате иранских ударов по Израилю, по предварительным данным, погибли пять украинских граждан, среди которых – трое детей.