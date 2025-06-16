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Макрон отверг идею Трампа о посредничестве Путина между Израилем и Ираном

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 июня 2025, 03:52
Макрон отверг идею Трампа о посредничестве Путина между Израилем и Ираном
Макрон. Фото: Getty images

Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг идею президента США Дональда Трампа об участии военного преступника, правителя РФ Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.

Источник: Макрон, цитирует The Times of Israel

Детали: Макрон во время визита в Гренландию отметил, что России "не хватает авторитета" для таких посреднических усилий.

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Прямая речь Макрона: "Я не верю, что Россия, которая сейчас участвует в конфликте высокой интенсивности (войне против Украины – ред.) и решила не уважать Устав ООН в течение нескольких лет, может быть посредником".

Что предшествовало: Трамп заявил, что "был бы открыт" к участию военного преступника, правителя РФ Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.

14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор, который касался преимущественно эскалации между Ираном и Израилем, также речь шла о войне в Украине.

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Сам Трамп ранее говорил, что "много делает" для заключения мирного соглашения между Тегераном и Иерусалимом.

Иран сообщил посредникам Катара и Оману, что он не готов к переговорам о прекращении огня и ядерном соглашении, пока находится "под атакой Израиля".

Предыстория:

МакронИзраильИранПутин
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