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Рада отправила в отставку правительство Шмыгаля

Валентина РоманенкоСреда, 16 июля 2025, 15:11
Рада отправила в отставку правительство Шмыгаля
Денис Шмыгаль в Раде. иллюстративное фото Кабмина

Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля после его пятилетней каденции на этом посту.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в соцсетях

Детали: "За" проект соответствующего постановления проголосовал 261 нардеп.

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Что предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль подал заявление об отставке 15 июля.

Отставка премьера автоматически влечет за собой увольнение всего правительства. Статья 10 закона о режиме военного положения содержит норму о невозможности прекращения полномочий Кабинета министров во время военного положения.

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Знать больше: Зеленский сам выбрал премьера и собрал правительство. Кто туда войдет

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский провел совещание с вице-премьерами Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым, на котором были определены задачи для Кабинета министров на ближайшие полгода.
  • 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.
  • По данным источников УП, назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на 17 июля, на следующий день после голосования об отставке.
  • По словам источников УП, вместо Свириденко руководить Министерством экономики планируют назначить действующего первого заместителя министра Алексея Соболева. О других планируемых кадровых изменениях читайте здесь.
  • Глава государства сообщил, что рассматривает нынешнего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в Соединенных Штатах. На фоне слухов, кто может заменить Умерова, Зеленский заявил, что опыт премьер-министра Дениса Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны.
  • Шмыгаля назначили премьер-министром в марте 2020 года.

Шмыгаль
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