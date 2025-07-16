Рада отправила в отставку правительство Шмыгаля

Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля после его пятилетней каденции на этом посту.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в соцсетях

Детали: "За" проект соответствующего постановления проголосовал 261 нардеп.

Реклама:

Что предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль подал заявление об отставке 15 июля.

Отставка премьера автоматически влечет за собой увольнение всего правительства. Статья 10 закона о режиме военного положения содержит норму о невозможности прекращения полномочий Кабинета министров во время военного положения.

РЕКЛАМА:

Знать больше: Зеленский сам выбрал премьера и собрал правительство. Кто туда войдет

Предыстория: