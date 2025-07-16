Рада відправила у відставку Шмигаля
Середа, 16 липня 2025, 15:11
Верховна Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля після його п'ятирічної каденції на цій посаді.
Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у соцмережах
Деталі: "За" проєкт відповідної постанови проголосував 261 нардеп.
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Що передувало: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав заяву про відставку 15 липня.
Відставка прем'єра автоматично тягне за собою звільнення всього уряду. Стаття 10 закону про режим воєнного стану містить норму щодо неможливості припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану.
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Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський провів нараду з віцепрем’єрами Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим, на якій було визначено завдання для Кабінету міністрів на найближчі пів року.
- 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
- За даними джерел УП, призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.
- За словами джерел УП, замість Свириденко керувати Міністерством економіки планують призначити чинного першого заступника міністра Олексія Соболєва. Про інші плановані кадрові зміни читайте тут.
- Глава держави повідомив, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України у Сполучених Штатах. На тлі чуток, хто може замінити Умєрова Зеленський заявив, що досвід прем’єр-міністра Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони.
- Шмигаля призначили прем’єр-міністром у березні 2020 року.