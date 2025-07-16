Рада відправила у відставку Шмигаля

Верховна Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля після його п'ятирічної каденції на цій посаді.

Джерело: народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у соцмережах

Деталі: "За" проєкт відповідної постанови проголосував 261 нардеп.

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Що передувало: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав заяву про відставку 15 липня.

Відставка прем'єра автоматично тягне за собою звільнення всього уряду. Стаття 10 закону про режим воєнного стану містить норму щодо неможливості припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану.

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Передісторія: