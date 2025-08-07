Все разделы
Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Станислав ПогориловЧетверг, 7 августа 2025, 15:11
Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом
Владимир Путин, фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из подходящих мест для встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Путина: "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие такого рода. Один из друзей - президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест".

Перед этим помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о проведении в ближайшие дни встречи президента Дональда Трампа и Владимира Путина, в частности, уже определили место.

Предыстория:

  • Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф 6 августа провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов.
  • Трамп назвал ее продуктивной и заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Трамп уверен, что "есть хорошие шансы на встречу" с Путиным в ближайшее время.
  • В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по дороге от бригад в Сумской области провел разговор с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами о приезде Стива Виткоффа в Москву.

