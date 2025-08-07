Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом

Правитель России Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из подходящих мест для встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Путина: "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие такого рода. Один из друзей - президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест".

Перед этим помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о проведении в ближайшие дни встречи президента Дональда Трампа и Владимира Путина, в частности, уже определили место.

Предыстория: