Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом
Четверг, 7 августа 2025, 15:11
Правитель России Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из подходящих мест для встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь Путина: "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие такого рода. Один из друзей - президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест".
Перед этим помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Россия и США договорились о проведении в ближайшие дни встречи президента Дональда Трампа и Владимира Путина, в частности, уже определили место.
Предыстория:
- Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф 6 августа провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов.
- Трамп назвал ее продуктивной и заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Трамп уверен, что "есть хорошие шансы на встречу" с Путиным в ближайшее время.
- В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по дороге от бригад в Сумской области провел разговор с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами о приезде Стива Виткоффа в Москву.