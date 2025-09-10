Польша подтвердила нападение РФ: власти призвали людей не выходить из дома

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома.

Источник: ОК ЗСП в соцсети Х, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик

Дословно: "Обратите внимание, что во время сегодняшнего нападения Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа беспилотник.

Продолжается операция, целью которой является идентификация и нейтрализация объектов. По приказу Командующего Оперативного штаба ВС было применено вооружение, продолжаются действия служб, направленные на поиск сбитых объектов.

Подчеркиваем, что военная операция продолжается, и призываем оставаться дома. В наибольшей опасности находятся Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.

Оперативное командование ВСП мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию".

Детали: По словам Томчика, президент и премьер-министр уже проинформированы.

"Все службы в действии. Просим придерживаться сообщений Польской армии и полиции", – призвал он.

Что предшествовало:

Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.

Предыстория: