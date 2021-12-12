Переброска Россией войск похожа на информационную операцию, чтобы поднять градус напряжения

Із кінця жовтня західні ЗМІ повідомляють про загрозу вторгнення РФ в Україні: The Washington Post писало про зосередження військ Politico показало супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів, 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.

Крім того, західна розвідка припускала "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії цієї зими, а українська розвідка розглядає як найбільш імовірний час для військової ескалації кінець січня.

На цьому фоні, 7 грудня відбулися переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна, яку здебільшого стосувалися України. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з редактором Європейської правди Сергієм Сидоренком говоримо про нарощування Росією військових сил на кордоні, результати перемовин Байдена та Путіна, та про те, що ці домовленості означають для України.

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати?

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":