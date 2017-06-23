Слідчі затримали Гужву з його помічником

Слідчі київської поліції затримали за статтею про вимагання головного редактора інтернет-видання "Страна.ua" Ігоря Гужву та його посередника.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура, не називаючи імені посередника, який називався помічником керівника видання.

"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції у м. Києві за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання) затримано керівника інтернет-видання "Страна.UA" та його посередника", – сказано в повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що "керівник інтернет-видання, діючи у змові з особою, яка представлялась його особистим помічником, вимагали у народного депутата України грошові кошти у розмірі 20 тис доларів США за нерозголошення в засобах масової інформації відомостей щодо його особистого життя та політичної діяльності".

"За результатами проведених слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій упродовж майже 3 місяців слідства виявлено та зафіксовано, у тому числі на матеріальних носіях інформації, протиправні дії вказаних осіб, їхню домовленість між собою про розмір грошових коштів, які бажають отримати від потерпілого, про наміри та наявність компрометуючих матеріалів для шантажу останнього", – заявляє прокуратура.

"22 червня 2017 року безпосередньо після передачі грошових коштів у розмірі 10 тисяч доларів США від потерпілого через посередника керівнику інтернет-видання, вказаних осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України", – інформує відомство.

"За результатами проведеного невідкладного обшуку у приміщенні редакції зазначені кошти виявлені в портфелі керівника інтернет-видання", – стверджує ГПУ.

На даний час готується повідомлення про підозру затриманим особам та клопотання про обрання їм запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Як відомо, 22 червня у приміщення інтернет-видання "Страна" прийшли з обшуком, який тривав до ранку п'ятниці, 23 червня. Близько 4 ранку правоохоронці забрали головного редактора Ігоря Гужву.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гужва нібито вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення матеріалів компрометувального характеру щодо одного з політиків.

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян повідомив, що депутат Лінько звернувся до правоохоронців ще 31 березня – а 22 червня затримали двох осіб.

Гужва заявив, що його підставили: нібито у квітні пропонували "за великі суми" зняти з сайту кілька матеріалів про лідера "радикалів" Олега Ляшка, а в травні за зняття матеріалу про конфлікт Іллі Ківи й нардепа "Радикальної партії" Дмитра Лінька пропонували $20 тисяч. Головний редактор запевнив, що в обох випадках відмовився.

Ілля Ківа розповів "Стране", що в матеріалі згадувався його пост про те, що активісти "в камуфляжі", які під МВС вимагали відставки Арсена Авакова, пізніше "по-дружньому" зустрічалися з Ліньком і приїжджали на "сімках BMW", які коштують по 50 тисяч доларів. На думку радника голови МВС, матеріал "був незручним" для Лінька.

Зі свого боку, Лінько заявив, що "з боку редакції "Страна.ua" був шантаж і вимагання грошей", а версію видання назвав абсурдною.

Видання "Страна", серед іншого, публікувала так звані "плівки Онищенка", які, за твердження нардепа-утікача, містять компромат на Петра Порошенка та інших політиків.

Олена Рощенко, УП