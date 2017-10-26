Головні новини дня – за 60 секунд

Вибух в Солом'янському районі, стрілянина з балкона в Харкові, плани Умерова та Чігоза після звільнення, новий адвокат для Януковича, справа МН-17 - новини, які обговорювали 26 жовтня.

Про вибух у Солом'янському районі. 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук.

Крім нього постраждали політтехнолог Віталій Бала та 56-річна жінка Надія Тарасенко.

Також загинули двоє чоловіків: охоронець Мосійчука Руслан Кушнір і випадковий перехожий Михайло Мормиль.

Ігоря Мосійчука та Віталія Балу прооперовано.

Надія Тарасенко залишається без свідомості, з її мозку лікарі дістали кулю та фрагменти черепної кістки. Вона перебуває у вкрай важкому стані.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата.

Слідство не виключає, що вибух поблизу телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти Мосійчука.

Мосійчук заявив, що замовники теракту, в результаті якого він і ще троє людей отримали поранення, а його охоронець загинув, сидять у Москві.

Про постріли з балкону у Харкові. Хлопець в компанії друзів влаштував стрілянину з пістолета з балкона багатоповерхового будинку в Харкові. Стрілявший з друзями затримані, ніхто не постраждав.

Про Умерова та Чийгоза. Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз збираються знову повернутися до окупованого Росією Криму, щоб побачитися з рідними та друзями.

Також сьогодні стало відомо, що вони прилетять в Україну з Туреччини пізніше, ніж анонсувалося, – 27 жовтня.

Ще Чийгоз заявив, що в СІЗО йому надходили "мерзенні" пропозиції в обмін на його свободу.

Про Януковича. Суд призначив нового державного адвоката екс-президенту Віктору Януковичу, обвинуваченому у державній зраді. Ним став Ігор Ляшенко.

Про справу МН-17. Нідерланди дозволили не розсекречувати документи щодо катастрофи літака Boeing-777 Malaysia Airlines рейсу МН-17 у липні 2014 року в Донецькій області.

Про дії Росії на Донбасі. Україна в рамках справи проти Росії подала до Європейського суду з прав людини свою юридичну опозицію у зв'язку з подіями на Донбасі в 2014 році.