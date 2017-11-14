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Вівторок, 14 листопада 2017, 08:00

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2002. Кучма визначився з кандидатурою Януковича в прем’єри

2004. Студенти в Сумах розбили перше в країні наметове містечко

2009. Тимошенко та Ющенко заочно посперечалися на тему "бомжів"

2016. Деканоідзе оголосила про свою відставку

2001, середа

Досягнуто політичного компромісу щодо поділу квот між основними політичними партіями-учасницями виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" і так званим "списком Ющенка".

Також підтверджено структурну концепцію блоку, за якою "Наша Україна" складається з 5 політичних партій-юридичних засновників: Народного руху України, Українського народного руху, партії "Реформи і порядок", Партії солідарності та Християнсько-народного союзу.

2002, четвер

Леонід Кучма збирається запропонувати кандидатуру донецького губернатора Віктора Януковича на посаду прем'єра.

Раніше парламентська більшість висувала президенту на розгляд чотирьох претендентів у керівники уряду: чинного голову Кабміну Анатолія Кінаха, очільника Донецької ОДА Януковича, першого віце-прем'єра Олега Дубину та главу Державної податкової адміністрації Миколу Азарова. За даними джерел, уже готовий указ Кучми про відставку уряду Кінаха.

Кучма знову призначив головою Сумської ОДА Володимира Щербаня, який до обрання на парламентських виборах-2002 за списком "Нашої України" вже був у Сумах губернатором та одним із перших з новообраних нардепів-"нашоукраїнців" перебіг до провладної більшості у Верховній Раді.

2003, п’ятниця

"Офіційно Януковича виберуть (кандидатом у президенти) наприкінці року на з'їзді партії. Я в цьому навіть не сумніваюся", – заявив керівник Львівської обласної організації Партії регіонів Олексій Радзієвський щодо безальтернативності кандидатури чинного прем’єра та голови ПР Віктора Януковича на президентських виборах-2004 від цієї партії.

У ніч на п'ятницю невідомі розбили вивіску Партії регіонів на будинку у Львові, де розташовано офіс обласного партосередку, залишивши напис "За Донецьк".

2004, неділя

– Леонід Кучма в інтерв'ю програмі "Епіцентр" на каналі "1+1" порівняв Віктора Януковича із собою під час президентських виборів 1994 року та назвав союз між Віктором Ющенком і Олександром Морозом "схрещенням вужа з їжаком". "Сьогоднішня Україна – стабільна та прогресуюча: не те місце, що годиться для революції", – додав Кучма.

Сумські студенти оголосили голодування та розбили наметове містечко на центральній площі Сум, а сумчани зібралися на велелюдний мітинг.

Причина протестів – засудження 13 листопада до 10 діб адмінарешту шістьох мешканців міста, які в ніч першого туру президентських виборів 31 жовтня прийшли під виборчу дільницю виборювати своє право на отримання інформації про результати голосування.

2005, понеділок

Партія "Реформи і порядок", скоріше, налаштована на входження до БЮТ на виборах-2006, ніж на блокування з "Народним союзом Наша Україна". Про це розповів УП нардеп Тарас Стецьків.

– Штаб Партії регіонів переїхав з київського кінотеатру "Зоряний " у маєток на вулиці Липській, що навпроти Театру юного глядача.

Разом з тим з'їзд ПР, запланований на початок грудня, має проводитися на старому місці в "Зоряному", відомому з часів президентських виборів-2004 як штаб Віктора Януковича.

2006, вівторок

На міністра внутрішніх справ Юрія Луценка складено протокол про корупцію, заявив заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, який є креатурою команди прем’єра Віктора Януковича.

За словами Кузьміна, йдеться "про незаконне присвоєння спеціальних звань офіцерському складу керівництва МВС, незаконну видачу бойових пістолетів громадянам, що не мають права на носіння зброї, і багато чого іншого".

2007, середа

Лідер блоку свого імені Володимир Литвин заявляє, що Партія регіонів і блок "Наша Україна – Народна самооборона" ведуть кулуарні переговори про створення коаліції у Верховній Раді шостого скликання.

Водночас один з керівників блоку НУНС Микола Катеринчук спростував цю заяву Литвина: "Як член політради блоку я можу заявити, що жодних перемовин з Партією регіонів навколо формування з нею коаліції не ведеться і не буде вестися".

29 листопада у Верховній Раді офіційно оголошено про створення демократичної коаліції між БЮТ та НУНС у складі 227 нардепів.

2008, п’ятниця

Президент Віктор Ющенко натякнув, що влітку 2009 року в Україні буде інший прем’єр, а не Юлія Тимошенко. "Переконаний, тоді в нас буде той уряд, який зможе реалізувати здорову політику, яка б відповідала національним інтересам", – заявив Ющенко після закінчення саміту в Баку.

"Арсеній Яценюк незабаром оголосить назву свого нового проекту. Зараз ведеться підготовча робота, реєструються обласні організації, йде інша бюрократична тяганина", – сказав Кость Бондаренко, радник колишнього спікера ВР Яценюка, звільненого з посади два дні тому.

Бондаренко відмовився оприлюднити деталі, що стосуються процесу створення партії, зазначивши лише, що "її назва буде досить несподіваною, незвичайною для українського політикуму".

У 2009 році Яценюка обрано лідером партії "Фронт змін", котру в 2014-му переформатовали в "Народний фронт".

2009, субота

"Я була здивована, коли в декларації президента побачила новопридбану земельну ділянку в 13 гектарів у Безрадичах. Ну і я теж думаю, що, можливо, поруч із президентом виглядаю бомжем, тому що жодної діляночки державної землі не "стирила", поки працюю прем'єр-міністром ", – таким коментарем Юлія Тимошенко відреагувала на попередню заяву Віктора Ющенка, який через відсутність в декларації прем’єра квартири, земельної ділянки та авто порівняв Тимошенко із бомжем.

2011, понеділок

– Екс-прем'єру Юлії Тимошенко тиждень забороняють спілкуватися з адвокатами. Про це заявив нардеп від БЮТ Сергій Соболєв, зазначивши, що "причина: вона не встає з ліжка, і тому спілкування з адвокатами в приміщенні камери заборонено". Та додав: "А коли треба проводити допит… З адвокатом ти спілкуватися не можеш, а допит проводити можна".

Разом з тим, адвокат Тимошенко Сергій Власенко повідомив, що його підзахисна відмовилася підписувати протокол про пред’явлення їй обвинувачень у справі ЄЕСУ, бо не згодна з ними.

2012, вівторок

– Новообрані народні депутати від Об'єднаної опозиції "Батьківщина" вирішили створити єдину фракцію у Верховній Раді. Під час першого засідання керівник виборчого штабу "Батьківщина" Олександр Турчинов офіційно представив один одному опозиційних парламентаріїв.

"УДАР" Віталія Кличка використовуватиме всі можливі методи захисту новообраних нардепів, на яких відбувається тиск з боку представників влади з метою їх вступу в лави більшості, заявив заступник глави партії Віталій Ковальчук. На його думку, "Партія регіонів не може бути впевнена у формуванні безумовної більшості в парламенті".

У кінці 2012 року більшість у новообраній ВР сформували регіонали, комуністи, самовисуванці-мажоритарники та перебіжчики з опозиційної "Батьківщини", яких ще називали "тушками".

2013, четвер

Президент Віктор Янукович у черговий раз заявив, що перед законом усі рівні, у тому числі і екс-прем'єр Юлія Тимошенко, тому ніяких "ексклюзивних підходів" у вирішенні її питання не буде.

"Ми зробимо все для того, щоб у 2015 році під час президентських виборів президент Янукович був відправлений у нокаут. І нокаутом буде завершення його політичної діяльності", – сказав лідер партії "УДАР" Віталій Кличко в ефірі "Радіо Свобода".

На позачергових президентських виборах у травні 2014 року не балотувалися ні Янукович, ні Кличко.

За січень-жовтень 2013 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій за звітний період становив 1,27 мільярда доларів, повідомила Державна служба статистики. Це майже вдвічі менше, ніж у січні-жовтні 2012-го.

2014, п’ятниця

Один український військовий загинув та шестеро дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

Внаслідок мінометного обстрілу бойовиками села Трьохізбенка загинула дівчинка, її мама – у реанімації.

Державтоінспекція звільнила 35% своїх співробітників у Донбасі, які порушили присягу, повідомив начальник департаменту ДАІ Анатолій Сіренко.

– На сайті БПП оприлюднено робочу версію коаліційної угоди "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", Радикальної партії, "Самопомочі" та "Батьківщини".

2015, субота

П’ятеро українських військових загинули та четверо дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Крім цього, вже вдень після обстрілу бойовиками "ДНР" з мінометів саперного підрозділу ЗСУ в Авдіївці один військовий загинув, ще восьмеро поранені.

– "Від наших американських партнерів ми отримуємо рухомі радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36. Наявність у наших воїнів контрбатарейних радарів великої дальності стане чинником стримування агресора", – заявив президент Петро Порошенко під час передачі цієї техніки у Львові.

 

2016, понеділок

Один український військовий зазнав поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Нардеп від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко накинувся з кулаками на свого колегу, лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, коли той, виступаючи на погоджувальній раді ВР, сказав, що "Бойко з Льовочкіним їздять по московських обкомах, інструкції отримують у Кремлі".

У цей момент Бойко різко підірвався зі свого місця, спробував обхопити голову Ляшка та вдарив його в обличчя. "Ти чому досі не в тюрмі, скотина!", – продовжував кричати Ляшко.

 

Голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе оголосила про відставку, підкресливши, що свою функцію виконала та ніколи "не виносила сміття з хати". Через лічені хвилини стало відомо, що голова МВС Арсен Аваков негайно задовольнив її відставку.

Олег Поліщук, для УП

Теми: Україна XXI
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