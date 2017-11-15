САП пояснила, чому не призначає слідчі дії щодо НАЗК

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Середа, 15 листопада 2017, 15:44

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не може погодити клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, бо не отримала матеріали провадження.

У САП повідомили "Українській правді", що станом на 15:00 до неї не надходили матеріали кримінального провадження "взагалі, що унеможливлює призначення процесуального керівника у справі".

"За таких обставин, а саме відсутності в наявності кримінального провадження, щоб прокурор міг оцінити наявність підстав для початку провадження, правильності кваліфікації, необхідності проведення тих чи інших слідчих дій, погодження будь-яких клопотань детективів є неможливим", – заявили а антикорупційній прокуратурі.

За заявою САП, у вказаному провадженні детективи НАБУ досі не розробили та не погодили "навіть плану його розслідування, що унеможливлює визначення як першочергових, так і подальших слідчих дій".

"Розслідування кримінальних проваджень в хаотичному порядку є недопустимим для новостворених правоохоронних органів", – наголосили у відомстві Назара Холодницького.

На думку працівників САП, інформація про те, що НАБУ начебто чекає на її дозволи, "вкотре свідчить про систематичний витік інформації від органів досудового розслідування та спробу перекласти відповідальність за стан досудового слідства".

Згідно зі ст. 131-1 Конституції України, саме на прокуратуру поклаадено організацію та процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, нагляд за негласними та іншими слідчими та розшуковими діями органів правопорядку.

Як відомо, 14 листопада керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині.

Через це Соломатіна написала заяву про звільнення. Її нібито звільнили 31 жовтня.

НАЗК подало позов на Соломатіну до Шевченківського райсуду Києва за звинувачення.

В АП також заперечували інформацію, публічно озвучену Соломатіною.

Втім, за даними УП, детективи уже встановили, що перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента Олексій Горащенков давав вказівки працівникам НАЗК у WhatsApp.

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Олена Рощенко, УП
Теми: Антикорупційна прокуратура НАБУ НАЗК
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