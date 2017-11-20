ДТП у Харкові: правила порушили обоє водіїв – адвокат Зайцевої

Експертиза, проведена у справі харківської ДТП, показала, що правила дорожнього руху порушили обоє учасників аварії – і Олена Зайцева, і водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов.

Про це "Українській правді" повідомила адвокат Зайцевої Юлія Козир.

"Була проведена експертиза у справі, яка визначила, що правила дорожнього руху порушили обидва водії", - сказала вона.

Тому обрання міри запобіжного заходу для Дронова у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави адвокат назвала "адекватним і справедливим рішенням".

Козир додала, що підозрювана у скоєнні смертельної ДТП Зайцева продовжує перебувати у СІЗО.

"Вона у СІЗО, міра запобіжного заходу – утримання під вартою без можливості внесення застави – обрана до 16 грудня. Ми постійно бачимося, готуємося до слідчих дій, які постійно відбуваються", - сказала Козир.

За словами адвоката, Зайцева брала участь у "двох чи трьох допитах" та у слідчому експерименті за участю обох учасників ДТП.

Вона прогнозує, що слідчі дії завершиться, до кінця року.

"На мою суб’єктивну думку, до кінця грудня мають бути закінчені слідчі дії, бо дуже швидко все відбувається. Дуже швидко відбуваються всі експертизи, просто миттєво фактично все відбувається", - сказала Козир.

На запитання, чи клопотатиме захист про зміну запобіжного заходу після спливання терміну попереднього запобіжного заходу у вигляді арешту, адвокат сказала:

"Не можу ще сказати. Немає поки на цей рахунок остаточної позиції".

За її словами, перебування у СІЗО позначилося на здоров'ї Зайцевої.

"Вона почувається погано, має головні болі – результат першої, дуже серйозної ДТП у 2007 році. Вона щорічно проходить обстеження і лікування і приймає різні знеболюючі препарати. Вона також отримала травму під час оцієї ДТП 18 жовтня, але так і не була обстежена належним чином. Звісно, у СІЗО її оглядає лікар, але там немає ні обладнання спеціального, ні томографа", - сказала Козир.

На прохання підтвердити інформацію, поширену у ЗМІ, про те, що родина Зайцевої нібито продала квартиру у Харкові і виплатила постраждалим по 50 тисяч гривень, Козир сказала, что не знає, що відбувається з власністю родини її підзахисної, але запевнила, що сім'я Зайцевих допомагає всім постраждалим.

"Купівля-продаж нерухомості чи інших якихось матеріальних цінностей родини – я не цікавлюся цими питаннями, бо це не має жодного стосунку до розслідування. Щодо того, що родина дійсно надає матеріальну допомогу абсолютно всім постраждалим – це правда. Перераховуються кошти на лікування і інші потреби у деякі благодійні фонди, у фонди при лікарнях, де лікувались постраждалі", - сказала адвокат.

Вона підкреслила, що родина, попри те, що ще не встановлений винуватець ДТП, робить це з доброї волі, бо "сумує і співчуває".

Водночас, як повідомила начальник відділу преси та інформації Харківської обладміністрації Ксенія Ярікова, лікування постраждалих у ДТП відбувається коштом держави.

"Постраждалих лікують за рахунок державного бюджету. Також постійно збирають допомогу благодійники, але ліками і всім необхідним постраждалі забезпечені коштом держави", - сказала Ярікова.

"Родини підозрюваних у вчиненні ДТП до нас ніяк не зверталися у питанні матеріальної допомоги на лікування постраждалим. Може, вони якось намагалися зв’язатися з постраждалими напряму, але до нас таких звернень не було", - додала вона.

За словами Ярікової, наразі у лікарнях перебувають 3 людей, що постраждали у харківській ДТП.

"Одна дівчина з важкими травмами перебуває у лікарні невідкладної допомоги, ще двоє – вагітна жінка і ще одна дівчина – в обласні клінічній лікарні. По всіх є позитивна динаміка. Вагітна жінка десь тиждень тому прийшла до тями. Її намагаються ставити на ноги. Загрози дитині немає. Є покрашення і в дівчини у лікарні невідкладної допомоги, вона також вже прийшла до тями, у неї важкі були травми, але прогнози добрі", - підсумувала Ярікова.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

16 листопада до оголошення рішення апеляційного суду Дронов заявив, що може оголосити голодування.

16 листопада Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшити запобіжний захід стосовно для водія Volkswagen Touareg.