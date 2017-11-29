Лутковська написала листа російському Омбудсману щодо Гриба

Уповноважений з прав людини в Україні Валерія Лутковська знову звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової щодо порушень прав утримуваного в Краснодарському СІЗО українця Павла Гриба.

Про це повідомляє прес-служба Омбудсмана.

Зазначається, що у зв’язку з тим, що у єдиному листі, який надійшов від Москалькової 27 листопада, міститься лише загальна інформація щодо Гриба, тому Уповноважена додатково звернулась до російської колеги з листом, у якому детально описала порушення прав громадянина України.

Зокрема, про те, що матері 19-річного обвинуваченого письмово відмовлено в побаченнях з сином без пояснення причин такої відмови, а також про те, що на зустрічах з консулом було заборонено спілкуватися українською мовою, що є порушенням ст. 19 та частини другої ст. 26 Конституції РФ - рівність прав і свобод людини незалежно від національності і мови.

Крім того, за останньою розмовою, яка тривала 7 хвилин, спостерігав в.о. начальника СІЗО-5 і черговий, "що ускладнювало діалог з підсудним про умови утримання і свідчить про можливий тиск на нього з боку адміністрації".

Повідомляється, що Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону досі не надано медичної документації про стан здоров’я Гриба.

"Прошу Вас врахувати цю інформацію і вжити необхідних заходів в межах Вашої компетенції для захисту прав громадянина України Гриба П.І. на спілкування з консулом рідною мовою, а також направити на мою адресу копії медичної документації про стан здоров’я Гриба П.І., яка перебуває у розпорядженні слідчого ізолятора", – йдеться у листі Лутковської.

Раніше повідомлялося, що в РФ не відповіли на жоден із п'яти листів від українського омбудсмена Валерії Лутковської щодо справи Павла Гриба, який перебуває в слідчому ізоляторі Краснодару. 19-річний хлопець страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків.

Як відомо, 6 жовтня ЄСПЛ надіслав лист до адвоката Гриба з проханням надати висновки щодо стану його здоров’я до 16 жовтня цього року.

У зв’язку із цим, Генконсульство України направило повторне звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака з 12 по 15 жовтня.

Проте, так і не отримавши відповіді, вирішило відправити групу лікарів до Гриба самовільно. Але їх і не пустили до українця.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.