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Лутковская написала письмо российскому Омбудсмену относительно Гриба

Среда, 29 ноября 2017, 16:23

Уполномоченный по правам человека в Украине Валерия Лутковская снова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой о нарушениях прав удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Павла Гриба.

Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

Отмечается, что в связи с тем, что в едином письме, которое поступило от Москальковой 27 ноября, содержится лишь общая информация о Грибе, потому Уполномоченная дополнительно обратилась к российской коллеге с письмом, в котором подробно описала нарушения прав гражданина Украины.

В частности, о том, что матери 19-летнего обвиняемого письменно отказано в свиданиях с сыном без объяснения причин такого отказа, а также о том, что на встречах с консулом было запрещено общаться на украинском языке, что является нарушением ст. 19 и части второй ст. 26 Конституции РФ - равенство прав и свобод человека независимо от национальности и языка.

Кроме того, за последним разговором, который длился 7 минут, наблюдал и.о. начальника СИЗО-5 и дежурный, "что затрудняло диалог с подсудимым об условиях содержания и свидетельствует о возможном давлении на него со стороны администрации".

Сообщается, что Генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону до сих пор не предоставлено медицинской документации о состоянии здоровья Гриба.

"Прошу Вас учесть эту информацию и принять необходимые меры в пределах Вашей компетенции для защиты прав гражданина Украины Гриба П.И. на общение с консулом на родном языке, а также направить на мой адрес копии медицинской документации о состоянии здоровья Гриба П.И., которая находится в распоряжении следственного изолятора", - говорится в письме Лутковской.

Ранее сообщалось, что в РФ не ответили ни на один из пяти писем от украинского омбудсмена Валерии Лутковской по делу Павла Гриба, который находится в следственном изоляторе Краснодара. Парень страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств.

Как известно, 6 октября ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья до 16 октября этого года.

В связи с этим, Генконсульство Украины направило повторное обращение к российской стороне о возможности обследования юноши с 12 по 15 октября.

Однако, так и не получив ответа, решило отправить группу врачей к Грибу самовольно. но их не пустили к украинцу.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца  российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

Сейчас он находится в краснодарском СИЗО. Власти России пытаются обвинить его в подготовке взрыва на школьной линейке в Сочи.

Октябрьский райсуд Краснодара 18 октября продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами украинца Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcияправа человекаполитзаключенные
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