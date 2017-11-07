Поранений Мосійчук приїхав з лікарні до Ради, аби зробити заяву

Народний депутат з фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук приїхав з лікарні до Верховної Ради, щоб звернутися до колег із заявою.

У вівторок він виступив з трибуни парламенту.

"Шановний український народе, шановний парламент, я сьогодні приїхав сюди з лікарні, щоб закликати всіх вас зосередити увагу не просто на замаху на мене, а на тому безладі, який панує в українських містах і селах", - розпочав своє звернення депутат, рука якого щільно перев'язана бинтами.

Зокрема, Мосійчук закликав захистити людей на тлі подій, які останніми днями розгортаються в Україні.

"Питання безпеки є ключовим, адже на сході йде війна, а тим часом на мирній території вільно діють російські терористичні банди, кримінальні угрупування, і, на превеликий жаль, спецслужби, прикордонні війська та інші правоохоронні органи не в змозі їх опанувати", - зазначив нардеп.

Він наголосив, що саме парламент має допомогти правоохоронцям.

"Мусимо вчитись жити, як Ізраїль, тому що ця війна надовго, і тероризм постукав у наші вікна також надовго", - сказав Мосійчук.

Пояснюючі причини вибуху, від якого він постраждав, депутат зазначив, що у нього багато ворогів, але він сподівається, що слідство знайде винних.

"І на останок я просив би український парламент вшанувати хвилиною мовчання пам'ять моєї загиблої помічниці Аміни Окуєвої, мого охоронця, спецпризначенця Руслана Кушніра, випадково загиблого підполковника Михайла Морміля і кожну жертву російсько-кримінального терору в Україні", - сказав він на завершення свого виступу.

Депутати підвелися і вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Як відомо, 25 жовтня приблизно о 22:00 в Солом’янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей – колишній співробітник юридичного департаменту Міністерства внутрішніх справ Михайло Морміль та охоронець народного депутата Ігоря Мосійчука Руслан Кушнір.

Ігор Мосійчук через вибух пережив операцію. Він вважає це замахом на його життя.

Також у лікарні з серйозними пораненнями перебувають політолог Віталій Бала та 56-річна Надія Тарасенко.

Слідство не виключає, що вибух поблизу редакції телеканалу "Еспресо" міг бути спрямований не проти Мосійчука.

Експерти вважають, що вибух міг бути замахом на життя загиблого Михайла Морміля. За словами його друга, Морміль боявся за життя і за те, що за ним стежать.

Глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув звинувачення членів Радикальної партії в замаху на народного депутата Ігоря Мосійчука, заявивши, що "організатори злочину знаходяться в Україні".