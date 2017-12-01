Найцікавіше: 2004. Вакарчук перетворився з музиканта на громадського діяча 2012. Харків’янка Ганна Ушеніна стає чемпіонкою світу з шахів 2013. Провокація біля АП та жорстокий розгін протестувальників 2014. Депутати створюють Мінстець

2001, субота

– Принципова і чесна людина – саме так характеризує екс-прем’єр Віктор Ющенко колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Президент Леонід Кучма призначив Кравченка губернатором Херсонської області.

За рік Кравченко, якого позбавили міністерської посади після "касетного скандалу", повернеться на Олімп, ставши головним податківцем.

2004, середа

– Помаранчева революція, день 10.

Прихильники Віктора Ющенка повністю блокували будівлю Кабміну. А облогу з Верховної Ради зняли після того, як депутати висловили недовіру уряду Віктора Януковича.

Сам Янукович, як і Леонід Кучма, не підтримує ідею переголосування другого туру президентських виборів. Він подав скаргу до Верховного суду, у якій просить зобов’язати ЦВК повторно встановити результати голосування на Західній Україні.

А в екс-керівника штабу Януковича Сергія Тігіпка є свій варіант вирішення проблеми: провести повторні вибори, але прем’єра до них не допустити.

– Гурт "Океан Ельзи" припинив свій комерційний тур – поки співаки виступатимуть лише під час протестів на Майдані.

"Сьогодні я забув про те, що я музикант, – заявив Святослав Вакарчук. – Зараз я можу принести більше користі не як музикант, а як громадський діяч".

2005, четвер

– Україна домовилася з ЄС про надання статусу країни з ринковою економікою. Технічні питання цього переходу має бути вирішено протягом одного-двох місяців, каже задоволений Віктор Ющенко.

2006, п’ятниця

– Верховна Рада звільнила Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ в уряді Віктора Януковича, а Бориса Тарасюка – з посади міністра закордонних справ.

Керівником МВС депутати призначили соціаліста Василя Цушка. А от новим міністром молоді і спорту став пенсіонер Віктор Корж.

Глава Секретаріату президента Віктор Балога назвав звільнення Луценка нормальним процесом і кандидатуру Цушка оцінив позитивно.

А от Луценко розповів: ще на посаді міністра на нього намагалася тиснути прем’єр Юлія Тимошенко, тоді як Янукович таких спроб не робив.

2007, субота

– Не минуло й двох тижнів з моменту масштабного вибуху на шахті імені Засядька на Донеччині, що спричинив загибель 101 гірника, як там стався новий вибух.

Цього разу по медичну допомогу звернулися 52 гірника, 45 із них – з отруєнням. Кількох шахтарів госпіталізовано. Віце-прем’єр Андрій Клюєв пообіцяв: частину шахти, де відбулася вже друга аварія, закриють.

2008, понеділок

– Івана Плюща на посаду голови Верховної Ради хоче висунути "Наша Україна – Народна самооборона". Цю кандидатуру підтримав і президент Ющенко. Сам претендент скаже про цю ситуацію: "Я не пам’ятаю жодної спікеріади з 1985 року, щоб Плющ не розглядався".

– "Не сподівайтеся, що коли-небудь ЧФ піде з Севастополя. Це російське місто, як і Крим російський, як і Східна й Південна Україна – росіяни". Заступник голови Держдуми Росії Володимир Жириновський заявляє, що лише третина України може бути незалежною.

2009, вівторок

– Кандидат у президенти Арсеній Яценюк потрапив до книги "Відомі євреї України".

"Ну, коли до відомих українців не записали, ну, хоча б буду відомим євреєм, хоча не єврей", – прокоментував Яценюк і назвав це замовленням штабу Тимошенко.

2010, середа

– Верховна Рада провалила закон про спрощену систему оподаткування, тоді як на Майдані Незалежності у Києві вже другий тиждень протестують спрощенці.

Того ж дня у Кабміні підписано Меморандум з підприємцями, у якому сказано: спрощена система оподаткування залишиться такою ж, що і до ухвалення Податкового кодексу.

Але один з координаторів акції протесту Володимир Дорош заявив: меморандум підписували не з ними. Підприємці вимагають розробити повністю новий варіант Податкового кодексу та анонсують нові протести.

– Кумівство вищого рівня. Генпрокурор Віктор Пшонка нагородив почесною грамотою Генпрокуратури свого сина Артема.

2011, четвер

– У Сімферополі амністували сина впливового місцевого депутата Йосипа Файнгольда – Віталія.

У 2008 році той, рухаючись на високій швидкості на "Бентлі", насмерть збив дівчину. Тоді ця трагедія викликала великий резонанс.

2012, субота

– 27-річна українка Ганна Ушеніна стала першою українською чемпіонкою світу з шахів серед жінок за часів Незалежності. У фіналі світової першості харків’янка перемогла Антоанету Стефанову з Болгарії.

2013, неділя

– Хроніка Революції Гідності.

Майдан Незалежності заповнений вщерть. Після жорстокого побиття студентів у ніч на 30 листопада обурені українці вийшли на вулиці. Люди зайняли Майдан та розібрали металеві щити, встановлені силовиками. Потім тут почнуть розміщувати намети і будувати барикади.

"Сьогодні тут помирає УРСР. Це її похорон", – сказав на Народному віче на Майдані екс-глава МВС Юрій Луценко.

Мітингувальники увірвалися у будівлю Київради і зайняли її. Захоплено й Будинок профспілок, охорона залишила територію. Тепер тут буде штаб.

А ввечері відбуваються сплановані провокації на Банковій поруч з Адміністрацією президента. Молодики штурмують будівлю, "Беркут" всіх розганяє з показовою жорстокістю.

Дехто запам’ятовує, що, стоячи на бульдозері, намагався вгамувати гарячі голови Петро Порошенко – на той час ще навіть не один із лідерів опозиції.

2014, понеділок

– Троє військових загинули та ще 14 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– В Україні створять Міністерство у справах інформаційної політики. У фракції "Блоку Петра Порошенка" вирішили підтримати на посаду глави відомства Юрія Стеця. Дехто буде називати нове утворення Міністерством правди, але частіше звучатиме Мінстець.

– Росія згортає проект будівництва "Південного потоку" – системи газопроводів, що мала пройти дном Чорного моря з РФ до Європи. Формально тому, що не було отримано дозволу від Болгарії.

Ще у квітні Європарламент ухвалив резолюцію, у якій відмовився від будівництва "Південного потоку" через агресію Росії в Україні.

2015, вівторок

– Один український військовий загинув та ще 1 дістав поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– У день роковин Маршу мільйонів громадські активісти та "молоді політики" оприлюднили звернення до президента Петра Порошенка.

Вони вимагають почати реальну боротьбу з корупцією, притягнути до відповідальності винних у насильстві на Майдані, домогтися верховенства права тощо.

2016, четвер

– СБУ заявила, що підозрює депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка в отриманні паспорту громадянина Росії та співпраці зі спецслужбами РФ. Генпрокурор Юрій Луценко додав про підозри у співпраці Онищенка з окупаційним режимом у Криму.

Онищенко назвав це реакцією української влади на його звинувачення Адміністрації президента в скуповуванні голосів у парламенті.

В АП сухо відповіли: Онищенка, який утік за кордон, з усім його компроматом та розпростертими обіймами чекають в Україні.

Онищенко – головний фігурант схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".

Рустем Халілов, для УП