Саакашвілі у суді: Я не затриманий, я військовополонений

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Понеділок, 11 грудня 2017, 12:26

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що він не затриманий, а військовополонений.

Про це він сказав у Печерському суді 11 грудня.

"Я не вважаю себе затриманим. Я вважаю себе у військовому полоні. Я вважаю себе полоненим олігархату України і Путіна. Я військовополонений. Реально. Бо вони ведуть війну проти України", - сказав Саакашвілі. 

 
Фото Ельдара Сарахмана, УП

На запитання, якого рішення він очікує, затриманий сказав:

"Що би вони не винесли – наша боротьба буде тривати".

За словами Саакашвілі, якщо його повернуть до в’язниці, то він продовжить голодування.

"Я не боюсь. Я покажу, як може померти президент. Якщо вони мене повернуть до в'язниці, я буду голодувати до кінця. Але всі будуть знати, хто влаштував це вбивство. Вони можуть мене вбити, але вони ніколи не вб’ють народ України і прагнення українців до волі", - сказав він.  

Саакашвілі також заспівав український та грузинський гімни у суді. 

 
Фото з facebook Дарини Чиж

Як відомо, у Печерському райсуді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. 

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували. У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.

Прокуратура повідомила, що проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" у вигляді домашнього арешту.

Вранці 11 грудня Саакашвілі привезли у Печерський райсуд Києва.

Станом на 9:15 під судом почали збиратися активісти.

Будівлю суду оточили близько 300 правоохоронців та нацгвардійців.

Поблизу стоять 12 автобусів Нацгвардії та більше 10 машин патрульних. Кілька автобусів Нацгвардії додатково стоять у дворі Київської адміністрації.

Ірина Балачук, УП
Теми: Саакашвілі суд
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