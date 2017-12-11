Саакашвілі у суді: Я не затриманий, я військовополонений
Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що він не затриманий, а військовополонений.
Про це він сказав у Печерському суді 11 грудня.
"Я не вважаю себе затриманим. Я вважаю себе у військовому полоні. Я вважаю себе полоненим олігархату України і Путіна. Я військовополонений. Реально. Бо вони ведуть війну проти України", - сказав Саакашвілі.
На запитання, якого рішення він очікує, затриманий сказав:
"Що би вони не винесли – наша боротьба буде тривати".
За словами Саакашвілі, якщо його повернуть до в’язниці, то він продовжить голодування.
"Я не боюсь. Я покажу, як може померти президент. Якщо вони мене повернуть до в'язниці, я буду голодувати до кінця. Але всі будуть знати, хто влаштував це вбивство. Вони можуть мене вбити, але вони ніколи не вб’ють народ України і прагнення українців до волі", - сказав він.
Саакашвілі також заспівав український та грузинський гімни у суді.
Як відомо, у Печерському райсуді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.
Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.
Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".
Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.
За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували. У зв’язку з арештом Саакашвілі оголосив голодування.
Прокуратура повідомила, що проситиме суд обрати запобіжний захід затриманому лідеру "Руху нових сил" у вигляді домашнього арешту.
Вранці 11 грудня Саакашвілі привезли у Печерський райсуд Києва.
Станом на 9:15 під судом почали збиратися активісти.
Будівлю суду оточили близько 300 правоохоронців та нацгвардійців.
Поблизу стоять 12 автобусів Нацгвардії та більше 10 машин патрульних. Кілька автобусів Нацгвардії додатково стоять у дворі Київської адміністрації.
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