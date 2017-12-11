Саакашвілі у суді: Я не затриманий, я військовополонений

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що він не затриманий, а військовополонений.

Про це він сказав у Печерському суді 11 грудня.

"Я не вважаю себе затриманим. Я вважаю себе у військовому полоні. Я вважаю себе полоненим олігархату України і Путіна. Я військовополонений. Реально. Бо вони ведуть війну проти України", - сказав Саакашвілі.

Фото Ельдара Сарахмана, УП

На запитання, якого рішення він очікує, затриманий сказав:

"Що би вони не винесли – наша боротьба буде тривати".

За словами Саакашвілі, якщо його повернуть до в’язниці, то він продовжить голодування.

"Я не боюсь. Я покажу, як може померти президент. Якщо вони мене повернуть до в'язниці, я буду голодувати до кінця. Але всі будуть знати, хто влаштував це вбивство. Вони можуть мене вбити, але вони ніколи не вб’ють народ України і прагнення українців до волі", - сказав він.

Саакашвілі також заспівав український та грузинський гімни у суді.

Фото з facebook Дарини Чиж

Як відомо, у Печерському райсуді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.