Саакашвили в суде: Я не задержанный, я военнопленный
Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что он не задержанный, а военнопленный.
Об этом он сказал в Печерском суде 11 декабря.
"Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену. Я считаю себя пленником олигархата Украины и Путина. Я военнопленный. Реально. Потому что они ведут войну против Украины", - сказал Саакашвили.
На вопрос, какого решения он ожидает, задержанный сказал:
"Что бы они не вынесли, – наша борьба будет продолжаться".
По словам Саакашвили, если его вернут в тюрьму, то он продолжит голодовку.
"Я не боюсь. Я показал, как может работать президент, и я покажу, как может умереть президент. Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство. Они могут меня убить, но они никогда не убьют народ Украины и стремление украинцев к свободе", - сказал он.
Саакашвили также спел украинский и грузинский гимны в суде.
Как известно, в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.
Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.
Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.
По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.
Прокуратура сообщила, что будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" в виде домашнего ареста.
Утром 11 декабря Саакашвили привезли в Печерский райсуд Киева.
По состоянию на 9:15 под судом начали собираться активисты.
Здание суда окружили около 300 правоохранителей и нацгвардийцев.
Вблизи стоят 12 автобусов Нацгвардии и более 10 машин патрульных. Несколько автобусов Нацгвардии дополнительно стоят во дворе Киевской администрации.