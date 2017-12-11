Саакашвили в суде: Я не задержанный, я военнопленный

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что он не задержанный, а военнопленный.

Об этом он сказал в Печерском суде 11 декабря.

"Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену. Я считаю себя пленником олигархата Украины и Путина. Я военнопленный. Реально. Потому что они ведут войну против Украины", - сказал Саакашвили.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

На вопрос, какого решения он ожидает, задержанный сказал:

"Что бы они не вынесли, – наша борьба будет продолжаться".

По словам Саакашвили, если его вернут в тюрьму, то он продолжит голодовку.

"Я не боюсь. Я показал, как может работать президент, и я покажу, как может умереть президент. Если они меня вернут в тюрьму, я буду голодать до конца. Но все будут знать, кто устроил это убийство. Они могут меня убить, но они никогда не убьют народ Украины и стремление украинцев к свободе", - сказал он.

Саакашвили также спел украинский и грузинский гимны в суде.

Фото с facebook Дарьи чиж

Как известно, в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Михэил Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали. В связи с арестом Саакашвили объявил голодовку.

Прокуратура сообщила, что будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" в виде домашнего ареста.

Утром 11 декабря Саакашвили привезли в Печерский райсуд Киева.

По состоянию на 9:15 под судом начали собираться активисты.

Здание суда окружили около 300 правоохранителей и нацгвардийцев.

Вблизи стоят 12 автобусов Нацгвардии и более 10 машин патрульных. Несколько автобусов Нацгвардии дополнительно стоят во дворе Киевской администрации.