Генпрокуратура оскаржуватиме рішення суду щодо Саакашвілі

Генеральна прокуратура оскаржуватиме рішення суду стосовно запобіжного заходу Міхеілу Саакашвілі, згідно з яким лідера "Руху нових сил" відпустили на свободу на час розслідування.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі "Свободи слова".

"Я не згоден з рішенням судді стосовно запобіжного заходу пана Саакашвілі. Я не можу уявити собі, в якій країні, людина-апатрид, без громадянства, прориває силою кордон. При цьому, його супроводжувачі б’ють українських військовослужбовців", - зазначив генпрокурор.

Луценко стверджує, що Саакашвілі організовував "рух за повалення влади" за гроші Курченка.

"Після цього він (Саакашвілі – ред.) організовує рух за повалення влади. при чому, за кошти Курченка і з цією людиною він домовляється про допомогу. Його права рука (Дангадзе – ред.) отримує сотні тисяч доларів, що зафіксовано тут, на території України. І ці докази ми надали в суд. Тим не менш, суддя його відпускає", - зазначає Луценко.

Він розповів, що ГПУ подаватиме апеляцію.

"Я утримаюсь від емоцій і ми будемо подавати апеляцію. Ми готові довести, що всі відео про передачу грошей та розмова Саакашвілі з Курченком є справжньою. Ми готові залучити іноземних експертів з ФБР або Скотланд-Ярду для того, щоб вони разом з нашими експертами перевірили справжність плівок", - підкреслив він.

Луценко додав, що мав із Саакашвілі "спільне бачення подій в Україні і Грузії".

"Але ті, що переступають червону риску закону, грабують державу, або беруть гроші у Москви задля дестабілізації ситуації, я з цим ніколи не примирюся і мої людські колишні стосунки відходять назад перед обличчям кримінальних злочинів", - зауважив генпрокурор.

11 грудня у Печерському райсуді розглядали обрання запобіжного заходу затриманому лідерові "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі. Суд відпустив Саакашвілі на час розслідування.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід затриманому Саакашвілі у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Прокурор заявляв, що є ризик, що лідера "Руху нових сил" можуть ліквідувати спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та низка народних депутатів пропонували взяти Саакашвілі на поруки.

Про перебіг подій читайте в онлайні, який вела "Українська правда"

Як відомо, Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

Марія Думанська, УП