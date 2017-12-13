Зайцева згодна й далі залишатися під вартою

1313 переглядів
Середа, 13 грудня 2017, 12:55

Захист Олени Зайцевої, яку звинувачують у вчиненні смертельної аварії у Харкові, не заперечує проти подальшого тримання її під вартою.

Адвокат Юлія Козир заявила, що Зайцева не була "під кайфом" під час ДТП.

Вона запевнила, що Зайцева не має наміру перешкоджати слідству чи затягувати провадження, а здійснює всі необхідні дії, про які слідчі її просить.

Також підозрювана не має наміру давати інтерв’ю, сказала адвокат.

Захисниця сказала, що попри поганий стан здоров’я Олени, необхідність обстеження після аварії та щире каяття, "враховуючи суспільний резонанс і почуття потерпілих", захист разом із Зайцевою вирішив не заперечувати проти продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнюється…  

Олена Рощенко, УП
Теми: ДТП Харків суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Зайцева визнала провину у смертельній ДТП у Харкові 13 грудня 2017, 12:37
Охоронцеві Димінського пред'явлені звинувачення в приховуванні злочину 13 грудня 2017, 01:08
Головні новини дня – за 60 секунд 12 грудня 2017, 20:33
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Зайцева визнала провину у смертельній ДТП у Харкові
Голова Rothschild в СНД пояснив, чому не не купили Roshen
Переговори Ryanair і "Борисполя" на фінальній стадії - Омелян
"Укрзалізниця" не повертатиме квитки он-лайн до завершення свят
Усі новини
дослідження

Чому сирокопчена ковбаса не така смачна, як колись?

Інфокарти

Бюджет-2018: хто виграв, хто "лузер", а кому байдуже

Лайфхаки

Як отримати свій багаж в аеропорту швидше за інших