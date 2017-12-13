Зайцева згодна й далі залишатися під вартою

Захист Олени Зайцевої, яку звинувачують у вчиненні смертельної аварії у Харкові, не заперечує проти подальшого тримання її під вартою.

Адвокат Юлія Козир заявила, що Зайцева не була "під кайфом" під час ДТП.

Вона запевнила, що Зайцева не має наміру перешкоджати слідству чи затягувати провадження, а здійснює всі необхідні дії, про які слідчі її просить.

Також підозрювана не має наміру давати інтерв’ю, сказала адвокат.

Захисниця сказала, що попри поганий стан здоров’я Олени, необхідність обстеження після аварії та щире каяття, "враховуючи суспільний резонанс і почуття потерпілих", захист разом із Зайцевою вирішив не заперечувати проти продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Доповнюється…