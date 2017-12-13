Зайцева згодна й далі залишатися під вартою

Захист Олени Зайцевої, яку звинувачують у вчиненні смертельної аварії у Харкові, не заперечує проти подальшого тримання її під вартою.

Адвокат Юлія Козир висловила співчуття постраждалим та родинам загиблих в аварії.

Вона зазначила, що автотехнічна експертиза та фоноскопічна експертиза відеозаписів подій, що сталися 18 жовтня, вказують на порушення правил дорожнього руху водіями Оленою Зайцевою та Геннадієм Дроновим – і "підозри обґрунтовані".

Адвокат також запевнила, що Зайцева не була "під кайфом" під час ДТП.

Щодо виявлення кодеїну, фенобарбіталу та анальгіну в сечі Зайцевої, вона сказала, що вони могли потрапити в організм лише через вживання лікарського препарату, бо інші алкалоїди опію (папаверин, тебаїн, наркотин, морфін тощо) в сечі Зайцевої не виявлено.

Адвокат сказала, що її підзахисна часом вживала "Пенталгін", бо інші засоби не знімають головного болю, що трапляється в неї після черепно-мозкової травми, отриманої в 10-річному віці.

За словами захисниці, у день ДТП Зайцева не вживала даний препарат. Тож кодеїн і фенобарбітал могли бути наявні в неї "лише у стані виведення", у зв’язку зі вживанням "Пенталгіну" напередодні.

Ефект знеболення триває 4 години, а виведення може тривати 2-4 доби.

"Слідством не встановлено, в якій кількості вказані речовини знаходилися 18.10.17 в організмі Зайцевої Олени Олегівни. Дане запитання не ставилося на даний момент експертам. Без встановлення кількості вказаних речовин не можна говорити про те, чи перебувала Зайцева у стані сп’яніння, викликаного вживанням наркотичних чи інших одурманюючих речовин", – сказала адвокат.

"Адже це єдина правова категорія, яка може мати значення при встановленні наявності або відсутності обтяжуючих вину обставин, передбачених статтями 21-ю, 67-ю Кримінального кодексу", – додала вона.

Юрист зазначила, що основна дія кодеїну – протикашльова, а фенобарбіталу – заспокійлива. На думку адвоката, в даному випадку звинувачувати підозрювану – як казати, що діти, які пили сироп від кашлю, що містить кодеїн, перебувають у стані наркотичного сп’яніння, або літні особи, які вживають корвалол, що містить фенобарбітал, є наркоманами.

Адвокат навела акт судово-наркологічної експертизи.

Козир запевнила, що Зайцева не збирається перешкоджати слідству чи затягувати провадження, а здійснює всі необхідні дії, про які слідчі її просить.

Також підозрювана не має наміру давати інтерв’ю, сказала адвокат.

Захисниця сказала, що попри поганий стан здоров’я Олени, необхідність обстеження після аварії та щире каяття, "враховуючи суспільний резонанс і почуття потерпілих" захист разом із Зайцевою вирішив не заперечувати проти продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, увечері 18 жовтня в центрі Харкова Олена Зайцева на "Lexus" проїхала на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетіла на тротуар. Внаслідок цього одразу загинули 5 осіб і 6 отримали травми, пізніше у лікарні померла ще одна постраждала.

20 жовтня суд арештував Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

6 листопада правоохоронці повідомили про підозру іншому учаснику ДТП – водію Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. Його звинувачують у проїзді на жовтий сигнал світлофору.

8 листопада Київський райсуд Харкова взяв Дронова під варту на 2 місяці без застави.

Дронов погрожував голодуванням.

Апеляційний суд Харківської області 16 листопада відмовився пом'якшити йому запобіжний захід.