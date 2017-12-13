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Зайцева согласна и дальше оставаться под стражей

Среда, 13 декабря 2017, 11:55

Защита Елены Зайцевой, которую обвиняют в совершении смертельной аварии в Харькове, не возражает против дальнейшего содержания ее под стражей.

Адвокат Юлия Козырь выразила соболезнСкандальне ДТП у Харкові: у крові Зайцевої знайшли кодеїнования пострадавшим и семьям погибших в аварии.

Она отметила, что автотехническая экспертиза и фоноскопическая экспертиза видеозаписей событий, произошедших 18 октября, указывают на нарушение правил дорожного движения водителями Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым – и "подозрения обоснованы".

Адвокат также заверила, что Зайцева не была "под кайфом" во время ДТП.

Касательно обнаружения кодеина, фенобарбитала и анальгина в моче Зайцевой, она сказала, что они могли попасть в организм только из-за употребления лекарственного препарата, потому что другие алкалоиды опия (папаверин, тебаин, наркотин, морфин и т.д.) в моче Зайцевой не обнаружены.

Адвокат сказала, что ее подзащитная порой принимала "Пенталгин", потому что другие средства не снимают головной боли, которая случается у нее после черепно-мозговой травмы, полученной в 10-летнем возрасте.

По словам защитницы, в день ДТП Зайцева не употребляла данный препарат. Поэтому кодеин и фенобарбитал могли присутствовать у нее "лишь в состоянии вывода", в связи с употреблением "Пенталгина" накануне.

Эффект обезболивания длится 4 часа, а вывод может длиться 2-4 суток.

"Следствием не установлено, в каком количестве указанные вещества находились 18.10.17 в организме Зайцевой Елены Олеговны. Данный вопрос не ставился на данный момент экспертам. Без установления количества указанных веществ нельзя говорить о том, находилась ли Зайцева в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических или других одурманивающих веществ", – сказала адвокат.

"Ведь это единственная правовая категория, которая может иметь значение при установлении наличия или отсутствия отягчающих вину обстоятельств, предусмотренных статьями 21-й, 67-й Уголовного кодекса", - добавила она.

Юрист отметила, что основное действие кодеина – противокашлевое, а фенобарбитала – успокаивающее. По мнению адвоката, в данном случае обвинять подозреваемую - как говорить, что дети, которые пили сироп от кашля, содержащий кодеин, находятся в состоянии наркотического опьянения, или пожилые люди, которые употребляют корвалол, содержащий фенобарбитал, являются наркоманами.

Адвокат привела акт судебно-наркологической экспертизы.

Козырь заверила, что Зайцева не собирается препятствовать следствию или затягивать производство, а совершает все необходимые действия, о которых следователи ее просит.

Также подозреваемая не намерена давать интервью, сказала адвокат.

Защитница сказала, что, несмотря на плохое состояние здоровья Елены, необходимость обследования после аварии и искреннее раскаяние, "учитывая общественный резонанс и чувства пострадавших", защита вместе с Зайцевой решила не возражать против продления меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, вечером 18 октября в центре Харькова Елена Зайцева на "Lexus" проехала на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетела на тротуар. В результате сразу погибли 5 человек и 6 получили травмы, позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

20 октября суд арестовал Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

6 ноября правоохранители сообщили о подозрении второму участнику ДТП – водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. Его обвиняют в проезде на желтый сигнал светофора.

8 ноября Киевский райсуд Харькова взял его под стражу на 2 месяца без залога.

Дронов угрожал голодовкой.

Апелляционный суд Харьковской области 16 ноября отказался смягчить ему меру пресечения.

Алена Рощенко, УП
Темы: ДТПХарьковсуд
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