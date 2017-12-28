Головні новини дня – за 60 секунд

Підвищення цін на електроенергію та холодну воду, "рекомендовані платежі", експерименти ЦВК, справи Шуфрича-молодшого, Крисіна і Кернеса, гімн РФ в Ірпінській міськраді - новини, які обговорювали 28 грудня.

Про підвищення ціни на електроенергію. Прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію у 2018 році зросте на 16,2%. Підвищення ціни буде проходити в два етапи: з 1 січня 2018 року вона збільшиться на 9,5%, а з 1 квітня - ще на 6,1%.

Про підвищення ціни на холодну воду. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила тарифи на водопостачання і водовідведення на 2018 рік для низки водоканалів України.

Про "рекомендовані платежі". "Рекомендовані платежі", які деякі постачальники природного газу включають в платіжні документи, не є обов'язковими до сплати.

Про експеременти ЦВК. Центральна виборча комісія ініціює державний експеримент щодо передачі відомостей про підрахунок голосів виборців з виборчих дільниць безпосередньо до комісії.

Про справу Крисіна. Вирок Шевченківського райсуду Києва про умовний термін керівнику групи "тітушок" Юрію Крисіну за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія засекречений.

Також суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник заявив, що призначив умовне покарання Крисіну, бо діяв у межах пред'явленого обвинувачення.

Про справу Шуфрича-молодшого. Нестора Шуфрича-молодшого, який збив у Києві людину, засудили до року умовного покарання.

Про справу Кернеса. У ході досудового розслідування справи про замах на міського голову Харкова Геннадія Кернеса висунуті нові версії.

Про медичну реформу. З 2018 року держава буде оплачувати конкретні медичні послуги, надані пацієнтам на різних рівнях медичної допомоги.

Про допінг. За весь час Міжнародний олімпійський комітет позбавив 10 українських спортсменів медалей, які вони завоювали на Олімпійських іграх 2004, 2008 і 2012 років, через застосування допінгу.

Конфуз дня. 28 грудня під час сесії Ірпінської міської ради на Київщині пролунав гімн Російської Федерації.