Геращенко: На гроші Курченка людина Саакашвілі купила авто

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Вівторок, 5 грудня 2017, 17:27

Депутат від "Народного фронту" і член колегії МВС Антон Геращенко заявляє, що спільник Міхеіла Саакашвілі купив на гроші Сергія Курченка автомобіль.

Про це він написав у Facebook після оприлюднення інформації про нібито переговори Саакашвілі й Курченка.

"На гроші, отримані від довіреної особи Курченка на організацію масових протестів, довірена особа Саакашвілі Сіверіон Донгадзе купив б/у автомобіль Bentley, номерний знак АА0400ХІ, для організації постачання наметового містечка, підвезення води, дров і продуктів", – стверджує Геращенко.

Bentley нібито купили на гроші Курченка
Bentley нібито купили на гроші Курченка
Фото з Фб Антона Геращенка

За його даними, "автомобіль було зареєстровано на керівника Бориспільської партійної організації "Руху нових сил Саакашвілі" Ярослава Сарафинюк".

 

"Поки одні мерзли в наметах, інші, на гроші Сергія Курченка, купували собі Bentley, як справжні українські борці з корупцією", – додав Геращенко.

 

Як відомо, Антон Геращенко є людиною міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і часто першим озвучує інформацію, якою володіють правоохоронці.

Як відомо, вранці 5 грудня працівники Служби безпеки провели обшук у квартирі Саакашвілі в центрі Києва, лідеру партії "Рух нових сил" та екс-президенту Грузії вручили підозру та вивели його на вулицю.

Активісти заблокували машини спецпризначенців, які затримали Саакашвілі, а згодом і витягли лідера РНС із авто.

 

Теми: Саакашвілі Курченко Геращенко Антон акції
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