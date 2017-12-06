Саакашвілі розшукують за трьома статтями

Лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі оголошено у розшук за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Про це написала речниця генпрокурора Лариса Сарган у Twitter вранці 6 грудня.

"Оголошено розшук Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України", – повідомила вона.

1. Оголошено розшук М. Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 6, 2017

Тобто Саакашвілі інкримінують: замах на злочин; злочин, вчинений групою осіб за попередньою змовою; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, вчинені службовою особою або повторно.

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України, додала Сарган.

2. Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і СБУ — Лариса Сарган (@SarganLarysa) December 6, 2017

Як відомо, о 6 ранку середи правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, але Саакашвілі перебрався до готелю "Київ".

З 9-ї ранку його чекають на допит, але він іти на нього не збирається.

Напередодні ввечері Генпрокуратура передала голові Національної поліції постанову про оголошення Саакашвілі у розшук, хоча він тоді перебував під Верховною Радою.