Саакашвілі розшукують за трьома статтями

4079 переглядів
Середа, 6 грудня 2017, 08:16

Лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі оголошено у розшук за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Про це написала речниця генпрокурора Лариса Сарган у Twitter вранці 6 грудня.

"Оголошено розшук Саакашвілі, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 КК України", – повідомила вона.

Тобто Саакашвілі інкримінують: замах на злочин; злочин, вчинений групою осіб за попередньою змовою; сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, вчинені службовою особою або повторно.

Проведення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції і Служби безпеки України, додала Сарган.

Як відомо, о 6 ранку середи правоохоронці спробували штурмувати наметове містечко, але Саакашвілі перебрався до готелю "Київ".

З 9-ї ранку його чекають на допит, але він іти на нього не збирається.

Напередодні ввечері Генпрокуратура передала голові Національної поліції постанову про оголошення Саакашвілі у розшук, хоча він тоді перебував під Верховною Радою.

Теми: Саакашвілі Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На слизькому даху. Як Луценко та СБУ ловили Саакашвілі, але не впіймали 6 грудня 2017, 08:01
У Києві - спроба штурму наметового містечка Саакашвілі 6 грудня 2017, 06:37
"Єврооптимісти" звинуватили Луценка у залякуванні депутатів 6 грудня 2017, 03:52
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Хроніка 6 грудня. Кучма "зливає" Януковича, а той здає Україну Путіну
У Києві - спроба штурму наметового містечка Саакашвілі
ОБСЄ: на Донбасі у 5 разів збільшилась кількість вибухів
"Paradise Papers": у документах фігурують 68 українців
Усі новини
гастро-тур

7 київських закладів, що відкрилися у листопаді

їжа

На Позняках відкрився новий м'ясний ресторан Argentina Grill

такі плани

8 проектів листопада, які змінять Київ найближчим часом