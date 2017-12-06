Саакашвілі анонсував віче

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Середа, 6 грудня 2017, 09:57

Лідер "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі анонсував вечірнє віче під Верховною Радою.

Про це він сказав на прес-конференції на площі Конституції 6 грудня.

"На 6 вечора ми збираємося на віче і буде оголошувати план дій – рішучих, але мирних", - сказав Саакашвілі.

Він додав, що під Радою стоять прості люди, "які останні гроші витратили, щоб сюди приїхати", - підсумував він.

"Головне, щоб на 6-ту годину прийшли люди, щоб ми влаштували віче і поговорили про те, як подолати політичну кризу в України, як очистити країну від бариг і крадіїв", - підсумував Саакашвілі.

Він додав, що його вимогами будуть "прибрати злочинне групування з правоохоронних органів і почати процедуру імпічменту президента".

Ірина Балачук, УП
Теми: Саакашвілі
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