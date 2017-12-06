Саакашвілі покликав слідчих у наметове містечко

Лідер "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що не піде на допит, але готовий прийняти слідчих у наметовому містечку під Верховною Радою.

Про це він сказав на прес-конференції на площі Конституції 6 грудня.

"Я хочу заявити наступне: я не буду ходити ні до якого лже-генпрокурора. Він двієчник, безграмотний, незаконний. І я не вважаю його генпрокурором. Я готовий прийняти слідчих тут у таборі", - сказав Саакашвілі.