Саакашвілі прийшов під Раду

Станом на 9:30 ранку 6 грудня лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі прийшов під Верховну Раду, де виступає перед присутніми.

Він розповів, що вночі був у наметовому містечку.

"Я був у наметі. Нас підняли по тривозі хлопці, коли напали на сусідній намет. Побили людей, мене вивели. В оточенні людей я стояв у центрі. Потім прийшов спецназ, вони прийшли саме в мій намет, шукали мене, але не знайшли і пішли. От і вся історія", - сказав Саакашвілі.

Here’s Mikheil Saakashvili at the protest camp this morning. Tells me to “get lost”. pic.twitter.com/J4rUQQ7BPU