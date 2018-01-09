Убивство Ноздровської: суд з обрання міри запобіжного заходу затримується

Обрання міри запобіжного заходу для затриманого за підозрою у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської мало відбутися о 14:00 9 січня. Станом на 14:40 засідання суду не розпочалося.

"Вишгородським районним судом, який знаходиться за адресою м. Вишгород вул. Кургузова, 7, у вівторок, 9 січня, о 14:00 відбудеться судовий розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу", - написав речник Генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

Водночас, як повідомляє кореспондент "Української правди" з будівлі суду, станом на 14:40 засідання ще не розпочалось.

Фото Ельдара Сарахмана

За словами Лисенка, підозрюваному у вбивстві Ноздровської прокуратура оголосила про підозру та скерувала до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Водночас речниця суду повідомила, що до суду досі не надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу. Коли воно надійде, тоді визначать час суду.

"Чи буде сьогодні (засідання) – невідомо", - повідомили у суді.

Водночас джерело "Української правди" відзначає, що міру запобіжного заходу обиратимуть 9 січня.

Наразі у будівлі суду перебуває більше 20 журналістів та з десяток активістів. Усі вони чекають на засідання.

фото ельдара Сарахмана

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровскої будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Нацполіція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" Ноздровської та відпрацьовує 4 версії її вбивства.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестриСвітлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, і вона повідомляла про це поліцію.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської.

Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили інформацію про те, що затриманий є родичем племінника судді Вишгородського району Дмитра Россошанського. Пізніше адвокат повідомив, що затриманий - Юрій Россошанський, батько Дмитра.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що затриманому підозрюваному у вбивстві юриста і правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено про підозру.

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.

9 січня Ноздровську поховали.

Читайте також матеріал УП "Справа Ноздровської. Хто бажав смерті правозахисниці"