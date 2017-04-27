Найцікавіше 2005. Тимошенко зізнається Ющенку в любові 2006. Найбільш таємничий мільярдер у світі 2010. Яєчний дощ та димові шашки: ратифікація Харківських угод 2012. Теракти та паніка у Дніпрі

2001, п'ятниця

– Відставка уряду Віктора Ющенка призвела до рекордного для України з часу осінньої кризи 1998 року падінню котировок акцій.

– Юлія Тимошенко готова відмовитися від усіх своїх лідерських амбіцій, якщо Ющенко очолить опозицію.

2002, субота

– Управління справами президента Росії пропонує кримському уряду спільно використати або передати російській стороні 19 санаторно-курортних комплексів, які раніше належали ЦК КПРС і Радміну СРСР.

– В ЄС не готові навіть обговорювати питання щодо надання Україні статусу асоційованого члена цієї організації. "Ми будемо говорити про це тоді, коли Україна сама буде готова до вступу в ЄС", – сказала глава комісії ЄС з питань України і Росії Корнеліс ван Рій. У свою чергу міністр закордонних справ Анатолій Зленко заявив про необхідність для європейців виробити по відношенню до України реалістичну та справедливу стратегію.

2003, неділя

Президент Леонід Кучма підписав закон, який забороняє цензуру, не дозволяє притягнути до відповідальності за оціночні судження та вимагати з боку влади відшкодування морального збитку.

2004, вівторок

– Під час перебування на зоні Віктор Янукович співпрацював з адміністрацією та був "бакланом", розповів колишній ув'язнений Микола Московченко.

– 56 народних депутатів від "Нашої України" вимагають від Генпрокуратури притягти до кримінальної відповідальності членів Мукачівської територіальної виборчої комісії, які сфальсифікували вибори у Мукачевому (Закарпаття).

Нагадаємо, що виборчком оголосив перемогу кандидата Ернеста Нусера, якого підтримувала СДПУ(о), тоді як опозиція впевнена у реальній перемозі Віктора Балоги.

Помічник заступника держсекретаря США Стівен Пайфер заявив, що фальсифікація у Мукачевому може перешкодити скасуванню Конгресом США дії щодо України поправки Джексона-Веніка.

2005, середа

– Правоохоронці заарештували екс-заступника голови Закарпатської ОДА Віктора Дядченка у рамках кримінальної справи щодо фальсифікації виборів у Мукачевому в 2004 році.

– Стосунки між президентом Ющенком та прем'єром Тимошенко досягли піку. "Вікторе Андрійовичу, ми любимо вас, ми віримо вам, і ви маєте найкращий уряд, який може бути", – зізналася Тимошенко. Сам Ющенко високо оцінив роботу уряду Тимошенко за 90 днів. "І по тій (п'ятибальній), і по тій (дванадцятибальній) шкалі я виставив би найвищий бал", – сказав він.

– ГПУ двічі допитала другого президента України Леоніда Кучму у рамках "справи журналіста Георгія Гонгадзе".

– Проти екс-мера Одеси Руслана Боделана і колишнього голови Сумської ОДА Володимира Щербаня порушені кримінальні справи.

2006, четвер

– Можливо, співвласник РосУкрЕнерго Дмитро Фірташ є найбільш таємничим мільярдером у світі, пише британська "Financial Times". Тим часом до УП потрапив статут цієї компанії, яка є монополістом в постачанні російського та туркменського газу до України.

– Лідер Партії регіонів Віктор Янукович вважає коаліцію ПР та "Нашої України" найбільш оптимальною у майбутньому парламенті.

2007, п'ятниця

Конституційний суд прийняв до провадження справу щодо другого президентського указу про розпуск парламенту. Нагадаємо, що КС не встиг закінчити з першим указом, як Ющенко його відмінив.

Тим часом коаліція знов погрожує Ющенку імпічментом. А в СПУ пропонують напередодні можливих виборів у Верховну Раду підвищити мінімальні зарплати і пенсії.

2009, понеділок

– Колишній перший заступник голови СБУ Володимир Сацюк дав свідчення слідчій комісії парламенту з питань отруєння Віктора Ющенка. Він зробив це в одному з готелів Москви. Сацюк відкинув свою причетність до погіршення самопочуття Ющенка у 2004 році.

– Президент Ющенко пропонує збільшити чисельність Збройних сил України. Голова парламентського комітету з нацбезпеки Анатолій Гриценко з ним не згоден через відсутність гострої військової загрози і вкрай несприятливу економічну ситуацію.

2010, вівторок

– Парламент ратифікував угоду про продовження перебування Чорноморського флоту в Криму ще на 25 років. Процес ратифікації супроводжувався бійками, димовими шашками та жбурлянням яєць в спікера Володимира Литвина, який ховався від них під парасолькою. Сутички сталися і під стінами Верховної Ради, де зібралися противники Харківських угод. Міліція затримала кількох мітингувальників.

УНІАН

Того ж дня угоду синхронно ратифікувала й Росія.

Одночасно з ратифікацією депутати ухвалили бюджет на 2010 рік.

"Сьогодні дуже добрий день", – підсумував президент Віктор Янукович.

– Цього ж дня Янукович встиг висловитися у ПАРЄ і щодо Голодомору. На його думку, Голодомор був загальною трагедією народів СРСР, а не лише українців.

– Українські військові відправляться до Москви та Мінську для участі у парадах військ з нагоди Дня перемоги.

2011, середа

– Депутат Святослав Олійник визнав, що його голосування за ратифікацію Харківських угод було помилкою, бо "ціна на газ не зменшилася, а вітчизняна економіка входить у ще глибшу кризу".

– Екс-прем'єр Юлія Тимошенко подала позов до суду в США на компанію "РосУкрЕнерго". Тимошенко звинувачує Дмитра Фірташа у змові з метою маніпулювання рішенням арбітражного суду, що, на її думку, призвело до пограбування запасів природного газу України.

– До України прибула перша партія гречки з Китаю. За розрахунками влади, це має вплинути на зниження ціни на цей продукт.

2012, п'ятниця

– Теракти у Дніпрі (на той момент – Дніпропетровськ). Чотири вибухи пролунали у місті. Від них постраждало 27 людей. Вибухівку було закладено в бетонні урни для сміття. Жителів Дніпра та місцеві ЗМІ захлеснула паніка. На вулиці вивели важку військову техніку. В СБУ заявили, що ніхто не висував жодних вимог у зв'язку з вибухами.

УНІАН

– Тим часом у парламенті скористалися ситуацією та скликали позачергове засідання, мотивуючи це необхідністю заслухати силовиків щодо ситуації в Дніпрі. Однак головним його підсумком стало складання присяги новим омбудсманом Валерією Лутковською.

– З'явилися фото тілесних ушкоджень екс-прем'єра Юлії Тимошенко, що були нанесені їй під час примусової госпіталізації до харківської лікарні. В експертному висновку, зробленому після ознайомлення з фотографіями, сказано, що синці з'явилися в результаті дії твердих предметів.

2013, субота

Комісія при президентові у питаннях помилування розглянула клопотання щодо Юлії Тимошенко та не знайшла підстав для її помилування.

2014, неділя

– Терористи у Слов'янську показали журналістам захоплених військових інспекторів ОБСЄ та звільнили одного з них.

Тим часом мер міста Неля Штепа звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням зайти у місто та захистити її.

– У Донецьку відбувся мітинг прихильників "Донецької народної республіки", на якому самопроголошений "губернатор" Денис Пушилін агітував прийти на запланований сепаратистами "референдум". Пізніше протестувальники захопили будівлю обласної телекомпанії.

– У Харкові люди з георгіївськими стрічками напали на учасників ходи за єдину Україну.

2015, понеділок

– 5014 гривень 5 копійок корупційних активів повернулися за три місяці в український бюджет від очікуваної загальної суми в 1,5 мільярда. Про це написала виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

– У ГПУ заявили, що не виявили рахунків колишнього президента Віктора Януковича за кордоном.

– СБУ допитала лідера комуністів Петра Симоненка на предмет наявності в його висловленнях закликів до зміни держкордону України.

2016, середа

– Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким ціна на газ для населення та промисловості стає однаковою. З 1 травня "Нафтогаз" має продавати блакитне паливо за ціною 6879 гривень за тисячу кубометрів.

– Два автомобілі підірвалися на окупованій бойовиками території Донбасу. Постраждали семеро людей, четверо загинули.

Рустем Халілов, для УП