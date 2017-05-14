Cирот из Авдеевки забрали тетя и бабушка. Брат одной из них в тяжелом состоянии

Одну из девочек, которые остались сиротами из-за гибели родителей в результате обстрела боевиков в Авдеевке в субботу, забрала тетя, другую - бабушка.

Об этом сообщила в Facebook спикер полиции Донецкой области Наталья Шиман.

По ее словам, девочек зовут Женя и Саша.

"Женя последние 2 года не жила в Авдеевке. Она инвалид детства, ей нужно постоянное наблюдение кардиологов, поэтому с мамой и старшим братом они выехали в Киев. Семья приехала только на выходные, чтобы посмотреть - как там дом. Это в их дом прилетело", - написала Шиман.

Она сообщила, что девочку еще ночью забрала тетя.

А человек, который получил тяжелые ранения в результате обстрела, но остался жив - 25-летний брат Жени.

У Александры же, по словам Шиман, не остались в никого, кроме бабушки, которая одна живет в Авдеевке, в полуразрушенном доме, работает уборщицей. Полицейские повезли к ней ребенка.

Спикер полиции Донецкой области также указала реквизиты для помощи семьям девочек.

Как сообщалось, в результате обстрела боевиками частного сектора Авдеевки в субботу вечером погибли четверо мирных жителей и один получил тяжелые ранения.

Сиротами остались девочки 6 и 7 лет.

Фото и видео последствий обстрела можно посмотреть здесь.

Президент Петр Порошенко из-за этого отменил свое пребывание на финале песенного конкурса "Евровидение" в субботу.

Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский отменил празднование Дня Европы, которое должно было состояться в Покровске 14 мая.

Украинская правда