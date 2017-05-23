Найцікавіше: 2001. Тимошенко не піде з політики живою 2007. Конституційний суд втрачає легітимність 2013. "Вундеркінд" Курченко розповідає, де гроші взяв

2001, середа

– Уночі близько п'ятнадцяти осіб у цивільному викрали пам'ятник загиблим журналістам, який встановили напередодні біля інформагенції УНІАН. Пам'ятник був встановлений громадським комітетом "За Україну без Кучми" і не охоронявся.

– "З політики я живою не піду. Бо добре знаю ціну багатьом політикам, які працюють. Я просто не можу на них залишити людей і країну". Опозиціонерка Юлія Тимошенко відповідає на питання користувачів інтернету.

2002, четвер

– Україна офіційно заявляє: вона триматиме курс на вступ до НАТО. Відповідний проект стратегії схвалений на засіданні РНБО. "Подальша підтримка позаблокового статусу є безперспективною для України, у деяких випадках і шкідливою", – зазначив секретар РНБО Євген Марчук.

– Верховний суд поставив крапку у справі адвоката Сергія Салова, визнавши порушення його конституційних прав.

Салов – перший політичний в'язень України. У 1999-му, коли він був довіреною особою кандидата в президенти Олександра Мороза, він відсидів 8 місяців та отримав 5 років умовно за антикучмівські листівки, які йому підкинули в поштову скриньку. Салова також позбавили адвокатської ліцензії, котру повернули лише в 2004-му.

– "Ось цього, до речі, всі й бояться: якщо, не дай Бог, Ющенко стане президентом, країною керуватиме не він, – я знаю Віктора Андрійовича, він любить у теніс пограти, поплавати, помолитися, на Говерлу сходити, розумієте... Керувати будуть люди з його оточення, а там зібраний не кращий букет нашого суспільства". "Директор-розпорядник" парламенту Олександр Волков розмірковує про політичне майбутнє країни.

2003, п'ятниця

"Сьогодні значна частина українців гудить Кучму. Пройде кілька років, і ви зовсім по-іншому на нього подивитеся". Віце-прем'єр Дмитро Табачник оцінює роль Кучми в українській історії.

2005, понеділок

– Омбудсман Ніна Карпачова хоче заслухати в парламенті питання про діяльність правоохоронців. Мова йде про інцидент, що стався з "есдеками" Нестором Шуфричем та Тамарою Прошкуратовою. У ніч на 21 травня вони перебували в палаті екс-губернатора Івана Різака, де, за словами нардепів, їх і побили правоохоронці.

Тепер Шуфрич та Прошкуратова перебувають у лікарні. Там їх і навідав міністр МВС Юрій Луценко, вибачився за поводження міліції та подарував цукерки "Рошен".

2006, вівторок

– Коаліціада – 2006. "Наша Україна" заявила, що завершила роботу над проектом коаліційної угоди. А БЮТ та СПУ прибрали зі свого проекту угоди пункт про те, хто стане майбутніми прем'єром та спікером.

2007, середа

Продовжується протистояння трьох суддів Конституційного суду та коаліції з одного боку, та президента й опозиції, що готуються до перевиборів, з другого.

У Партії регіонів заявляють, що перевибори парламенту можливі тільки після відповідного рішення КС.

Президент Віктор Ющенко підсилив секретаря РНБО Олександром Турчиновим в якості першого заступника та звернувся до нації зі словами, що КС паралізований і втрачає легітимність.

Шевченківський райсуд Києва заборонив суддям КС Сюзанні Станік, Валерію Пшеничному та Володимиру Іващенку виконувати свої обов'язки. У свою чергу КС відібрав у Ющенка право призначати та звільняти суддів.

2008, п'ятниця

Конфлікт між керівником НБУ Володимиром Стельмахом та головою Ради НБУ Петром Порошенком, які не можуть домовитися щодо курсу гривні до долара. Нацбанк знижує валютний коридор для гривні до 4,85, тоді як в Раді впевнені, що він має бути вищим. І прем'єр Юлія Тимошенко, і спікер Арсеній Яценюк кажуть про необхідність деполітизації роботи Нацбанку. А в Ющенка пропонують сторонам сісти за стіл переговорів.

2009, субота

"У чому проблема "Нашої України"? В тому, що вона ідейна. Ми не можемо, вибачте, як сучка крутити хвостом у питанні, як ми відносимося до Голодомору через те, сидять комуністи перед нами чи не сидять". Президент Віктор Ющенко про реформування рідної партії.

2010, неділя

Президент Віктор Янукович не хоче передавати Росії майно колишнього СРСР, яким зараз володіє Україна. Він заявив, що виступає за розподіл радянського майна між усіма країнами, що входили до складу Радянського Союзу.

2011, понеділок

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко припинив голодування. "Я починав це, щоб довести, що у нас в Україні немає прокуратури. Сьогоднішнім засіданням суду я довів, що у нас немає справедливого суду, але далі мені потрібне моє здоров'я, щоб це зламати", – пояснив він. Печерський райсуд Києва залишив Луценка під арештом. А його дружина Ірина розповіла, що її чоловіку пропонували побачення з дітьми в обмін на свідчення проти Юлії Тимошенко.

2012, середа

Україна сприймається як одна з трьох найкорупмованіших країн світу. Про це йдеться у дослідженні аудиторської компанії Ernst&Young.

А в проекті резолюції Європарламенту по Україні, яка буде розглядатися наступного дня, з'явилися слова про "ув'язнених з політичних мотивів".

2013, четвер

Казки від Курченка. "Младоолігарх" та, за словами першого віце-прем'єра Сергія Арбузова, можливий вундеркінд Сергій Курченко дав перше велике інтерв'ю, у якому назвав казками інформацію про те, що влада допомагає його бізнесу. А свій перший капітал Курченко заробив нібито на перепродажу нерухомості.

2014, п'ятниця

– Батальйон "Донбас" потрапив у засідку в районі села Карлівка Донецької області. Зав'язався бій. Дехто вирвався з оточення, але є вбиті, а частина бійців потрапила в полон. Командир "Донбасу" Семен Семенченко звинуватив регулярні військові частини у тому, що вони не прийшли на допомогу.

– Кандидат в президенти Петро Порошенко не захотів брати участь у дебатах з кандидатом Юлією Тимошенко. Він пояснив це тим, що не хотів сваритися і грати тим самим на руку ворогам України.

2015, субота

– Один український військовослужбовець загинув і п'ятеро поранені за минулу добу в зоні проведення АТО.

– На трасі Перевальськ-Луганськ невідомі ліквідували ватажка "Призрака" Олексія Мозгового. Він втрапив у засідку разом з прес-секретарем та охоронцями. Радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Мозгового вбив спецназ ГРУ.

2016, понеділок

– Один український військовослужбовець загинув і троє зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– НБУ визнало неплатоспроможним "Банк Михайлівський". Проблемним через ризикову діяльність його визнали ще у грудні 2015-го.

– Набув розголосу інцидент на Київщині, коли троє неповнолітніх тікали від поліції на авто, а правоохоронці відкрили по машині вогонь. Це сталося після того, як один з хлопців наїхав йому на ногу. З'ясувалося, що один з підлітків взяв автівку без дозволу батька.

Рустем Халілов, для УП