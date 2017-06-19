Найцікавіше: 2001. Кучма пропонує інвестувати в трубу 2012. Українські футболісти не пройшли до чвертьфіналу Євро-2012 2010. Перші в'язні совісті режиму Януковича отримали по 15 діб 2014. Нова команда Порошенка: Гонтарева, Ярема, Клімкін

2001, вівторок

Україна перейшла до післякризового етапу розвитку, заявив президент Леонід Кучма на засіданні ради з питань інвестицій та запропонував іноземним бізнесменам долучитися до приватизації української газотранспортної системи.

2002, середа

– Губернатор Донеччини Віктор Янукович має змінити Анатолія Кінаха на посту прем'єр-міністра. Такими новинами з кулуарів поділився нардеп Євген Жовтяк. За його словами, президент Кучма підсилив "есдеків", призначивши Віктора Медведчука главою АП, тож тепер має підсилити "донецьких".

– ГПУ не дозволила генсеку "Репортерів без кордонів" Роберу Менару представляти інтереси Лесі Гонгадзе у справі щодо вбивства її сина Георгія Гонгадзе. До цього Менар просив ознайомити його з постановою ГПУ щодо третьої експертизи так званого "таращанського тіла".

– Особливості застосування адмінресурсу на перевиборах у мажоритарних округах. В місті Марганець міліціонерів зобов'язали загітувати за провладного кандидата щонайменше по 100 співгромадян. А списки загітованих подати керівництву.

2003, четвер

Віце-спікер Олександр Зінченко вирішив залишити СДПУ(о), де був першим заступником голови партії. "Не розділяю позиції керівництва партії з багатьох суспільно-політичних питань і маю значні розбіжності у розумінні моральних й етичних норм життя", – пояснив він.

2005, неділя

В Україні чекають на суспільне телебачення. Уряд підтримав два законопроекти щодо його створення. За базу хочуть взяти Перший національний.

2006, понеділок

– 4:0 – з таким рахунком закінчився футбольний матч між збірними України та Саудівської Аравії. Україна перемогла.

– Коаліціада-2006. "Наша Україна" завершила консультації з Партією регіонів, що тривали кілька днів, і готова переходити до переговорів щодо формування коаліції. Лідер "регіоналів" Віктор Янукович навіть заявив, що його партія може поступитися посадою прем'єра.

2007, вівторок

"Про це говорять усі – від політологів і журналістів до людей в метро – що Олександр Олександрович (Мороз – УП), виставляючи щодня нові умови для остаточного припинення роботи ВР, апелюючи то до ЦВК, то до необхідності нових з'їздів "нашоукраїнців" і "бютівців", просто торгується за кращі умови участі у виборчій кампанії". Глава Секретаріату президента Віктор Балога, який звідкись володіє інформацією про розмови у метро, описує політичну ситуацію, що склалася після рішення про перевибори Верховної Ради.

Тим часом сам Олександр Мороз вірить у парламентське майбутнє своєї партії.

2008, четвер

– Зранку депутати з БЮТ заблокували трибуну, і спікер Арсеній Яценюк просто закрив засідання Верховної Ради. Причина блокування – коаліція втратила більшість через вихід двох депутатів, і тепер законопроекти можуть не набрати достатньої кількості голосів. Окрім того, можливі нові парламентські конфігурації. Регіонали хочуть зробити наступний тиждень пленарним, а в НУ-НС, навпаки, пропонують закрити другу сесію до осені.

– Скандал у США. Кандидата в президенти від республіканців Джона Маккейна звинувачують в тому, що він нібито знав про роботу свого найближчого соратника Ріка Девіса на лідера Партії регіонів Віктора Януковича. У Маккейна відкидають закиди на свою адресу.

– Фото дня. Президент Ющенко допомагає в розкопках на місці колишнього концтабору.

2009, п'ятниця

– Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк назвав політичним хамством слова Юлії Тимошенко, що він – технічний кандидат. А от Юрія Луценка за "кролика" він простив. Раніше Луценко заявив: "Тільки в нашій країні кролик може вирішити, що він – цар звірів".

– Міністр молоді і спорту Юрій Павленко відчув на собі гнів прем'єра Тимошенко, коли на засіданні уряду запропонував на мільярд гривень збільшити вартість реконструкції "Олімпійського". Тимошенко нагадала йому, що за твердженням КРУ, кошторис стадіону і так завищений на мільярд.

2010, субота

– Amnesty International визнало противників вирубки парку Горького у Харкові Дениса Чернегу та Андрія Єварницького "в'язнями совісті", яких арештували на 15 діб за опір владі.

Виконком Харківської міськради затвердив роботи з будівництва автодороги і дозволив почати вирубку 503 дерев у парку. Місцеві активісти намагаються протистояти цій вирубці.

– 1,5 мільйони доларів премії для кожної "тушки". За словами нардепа Олеся Донія, таку суму видають кожному депутатові за перехід у коаліцію до "регіоналів".

2012, вівторок

– Україна не вийшла у чвертьфінал Євро-2012, програвши в матчі з Англією з рахунком 0:1.

– "Українці показали, що мають коротку політичну пам'ять". Уривок зі статті у The Washington Post, в якій розповідається про зміну сприйняття народом Юлії Тимошенко.

– "Наш план сдали, это предательство". Бютівець Андрій Кожем'якин запевняє, що не винен у тому, що опозиція не зірвала голосування за законопроект про засади державної політики.

2013, середа

– Україна не піддасться на вмовляння МВФ і не підвищить ціну на газ для населення, обіцяє президент Янукович.

– Чи йти опозиції на зустріч із Януковичем, котрий сам не прийшов до парламенту зі щорічним посланням? У Кличко та Тягнибока вирішили не йти. "Батьківщина" пішла. Після цього прес-служба президента переказала слова Арсенія Яценюка, що ця зустріч є позитивом для країни.

2014, четвер

– Нова команда Петра Порошенка. Парламент призначив головою Нацбанку Валерію Гонтареву, крісло генпрокурора віддав Віталію Яремі, а на посаду міністра закордонних справ підтримав кандидатуру Павла Клімкіна.

"Сьогоднішній день стане чорним для всієї української злочинності", – пообіцяв Порошенко, представляючи Ярему.

– У результаті антитерористичної операції в районі населених пунктів Ямпіль та Закотне сили АТО знищили близько 200 бойовиків, стверджують в штабі АТО. Військові та нацгвардійці звільнили від терористів Ямпіль та село Кіровськ.

– Міністерство культури повідомило, що візит в Україну глави РПЦ патріарха Кирила є небажаним. Раніше ЗМІ писали про те, що синод УПЦ МП може запросити Кирила в Київ.

– Верховна Рада ухвалила законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за фінансування сепаратизму.

2015, п'ятниця

– Позбавляти недоторканності суддів та народних депутатів можна – Конституційний суд визнав конституційним законопроект про скасування депутатської та суддівської недоторканності.

– У Генпрокуратури немає питань до колишнього екс-першого заступника генпрокурора Анатолія Даниленка, сказав голова ГПУ Віктор Шокін. Раніше екс-голова СБУ Валентин Наливайченко звинуватив Даниленка у причетності до оборудок нафтогазової фірми БРСМ, на чиїй нафтобазі сталася велика пожежа.

– Бойовики розігнали в окупованому Донецьку мітинг місцевих жителів. Ті вимагали припинити бойові дії.

– Євросоюз на рік продовжив санкції, введені у відповідь на незаконну анексію Криму. Заборона стосується експорту та імпорту товарів з Криму, інвестицій, туристичних послуг.

2016, неділя

– Троє військових загинули та одного поранено за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Суд арештував на два місяці всіх 10 осіб, затриманих 15 червня у "газовій справі", в якій фігурує нардеп Олександр Онищенко. Сумарний розмір застави складає мільярд гривень.

Онищенко підозрюється у причетності до реалізації природного газу за заниженою ціною за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

– Надзвичайний стан в Ізмаїлі Одеської області. Майже 300 осіб звернулися до лікарень з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт. Вони підхопили інфекцію через воду, що після сильних дощів була забруднена фекаліями.

Рустем Халілов, для УП