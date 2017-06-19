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Понедельник, 19 июня 2017, 08:00

Найцікавіше:

2001. Кучма пропонує інвестувати в трубу

2012. Українські футболісти не пройшли до чвертьфіналу Євро-2012

2010. Перші в'язні совісті режиму Януковича отримали по 15 діб

2014. Нова команда Порошенка: Гонтарева, Ярема, Клімкін

2001, вівторок

Україна перейшла до післякризового етапу розвитку, заявив президент Леонід Кучма на засіданні ради з питань інвестицій та запропонував іноземним бізнесменам долучитися до приватизації української газотранспортної системи.

2002, середа

– Губернатор Донеччини Віктор Янукович має змінити Анатолія Кінаха на посту прем'єр-міністра. Такими новинами з кулуарів поділився нардеп Євген Жовтяк. За його словами, президент Кучма підсилив "есдеків", призначивши Віктора Медведчука главою АП, тож тепер має підсилити "донецьких".

ГПУ не дозволила генсеку "Репортерів без кордонів" Роберу Менару представляти інтереси Лесі Гонгадзе у справі щодо вбивства її сина Георгія Гонгадзе. До цього Менар просив ознайомити його з постановою ГПУ щодо третьої експертизи так званого "таращанського тіла".

– Особливості застосування адмінресурсу на перевиборах у мажоритарних округах. В місті Марганець міліціонерів зобов'язали загітувати за провладного кандидата щонайменше по 100 співгромадян. А списки загітованих подати керівництву.

2003, четвер

Віце-спікер Олександр Зінченко вирішив залишити СДПУ(о), де був першим заступником голови партії. "Не розділяю позиції керівництва партії з багатьох суспільно-політичних питань і маю значні розбіжності у розумінні моральних й етичних норм життя", – пояснив він.

2005, неділя

В Україні чекають на суспільне телебачення. Уряд підтримав два законопроекти щодо його створення. За базу хочуть взяти Перший національний.

2006, понеділок

– 4:0 – з таким рахунком закінчився футбольний матч між збірними України та Саудівської Аравії. Україна перемогла.

 

Коаліціада-2006. "Наша Україна" завершила консультації з Партією регіонів, що тривали кілька днів, і готова переходити до переговорів щодо формування коаліції. Лідер "регіоналів" Віктор Янукович навіть заявив, що його партія може поступитися посадою прем'єра.

2007, вівторок

"Про це говорять усі – від політологів і журналістів до людей в метро – що Олександр Олександрович (Мороз – УП), виставляючи щодня нові умови для остаточного припинення роботи ВР, апелюючи то до ЦВК, то до необхідності нових з'їздів "нашоукраїнців" і "бютівців", просто торгується за кращі умови участі у виборчій кампанії". Глава Секретаріату президента Віктор Балога, який звідкись володіє інформацією про розмови у метро, описує політичну ситуацію, що склалася після рішення про перевибори Верховної Ради.

Тим часом сам Олександр Мороз вірить у парламентське майбутнє своєї партії.

2008, четвер

– Зранку депутати з БЮТ заблокували трибуну, і спікер Арсеній Яценюк просто закрив засідання Верховної Ради. Причина блокування – коаліція втратила більшість через вихід двох депутатів, і тепер законопроекти можуть не набрати достатньої кількості голосів. Окрім того, можливі нові парламентські конфігурації. Регіонали хочуть зробити наступний тиждень пленарним, а в НУ-НС, навпаки, пропонують закрити другу сесію до осені.

Скандал у США. Кандидата в президенти від республіканців Джона Маккейна звинувачують в тому, що він нібито знав про роботу свого найближчого соратника Ріка Девіса на лідера Партії регіонів Віктора Януковича. У Маккейна відкидають закиди на свою адресу.

– Фото дня. Президент Ющенко допомагає в розкопках на місці колишнього концтабору.

 

2009, п'ятниця

– Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк назвав політичним хамством слова Юлії Тимошенко, що він – технічний кандидат. А от Юрія Луценка за "кролика" він простив. Раніше Луценко заявив: "Тільки в нашій країні кролик може вирішити, що він – цар звірів".

– Міністр молоді і спорту Юрій Павленко відчув на собі гнів прем'єра Тимошенко, коли на засіданні уряду запропонував на мільярд гривень збільшити вартість реконструкції "Олімпійського". Тимошенко нагадала йому, що за твердженням КРУ, кошторис стадіону і так завищений на мільярд.

2010, субота

– Amnesty International визнало противників вирубки парку Горького у Харкові Дениса Чернегу та Андрія Єварницького "в'язнями совісті", яких арештували на 15 діб за опір владі.

Виконком Харківської міськради затвердив роботи з будівництва автодороги і дозволив почати вирубку 503 дерев у парку. Місцеві активісти намагаються протистояти цій вирубці.

– 1,5 мільйони доларів премії для кожної "тушки". За словами нардепа Олеся Донія, таку суму видають кожному депутатові за перехід у коаліцію до "регіоналів".

2012, вівторок

– Україна не вийшла у чвертьфінал Євро-2012, програвши в матчі з Англією з рахунком 0:1.

– "Українці показали, що мають коротку політичну пам'ять". Уривок зі статті у The Washington Post, в якій розповідається про зміну сприйняття народом Юлії Тимошенко.

– "Наш план сдали, это предательство". Бютівець Андрій Кожем'якин запевняє, що не винен у тому, що опозиція не зірвала голосування за законопроект про засади державної політики.

2013, середа

– Україна не піддасться на вмовляння МВФ і не підвищить ціну на газ для населення, обіцяє президент Янукович.

– Чи йти опозиції на зустріч із Януковичем, котрий сам не прийшов до парламенту зі щорічним посланням? У Кличко та Тягнибока вирішили не йти. "Батьківщина" пішла. Після цього прес-служба президента переказала слова Арсенія Яценюка, що ця зустріч є позитивом для країни.

2014, четвер

– Нова команда Петра Порошенка. Парламент призначив головою Нацбанку Валерію Гонтареву, крісло генпрокурора віддав Віталію Яремі, а на посаду міністра закордонних справ підтримав кандидатуру Павла Клімкіна.

"Сьогоднішній день стане чорним для всієї української злочинності", – пообіцяв Порошенко, представляючи Ярему.

– У результаті антитерористичної операції в районі населених пунктів Ямпіль та Закотне сили АТО знищили близько 200 бойовиків, стверджують в штабі АТО. Військові та нацгвардійці звільнили від терористів Ямпіль та село Кіровськ.

– Міністерство культури повідомило, що візит в Україну глави РПЦ патріарха Кирила є небажаним. Раніше ЗМІ писали про те, що синод УПЦ МП може запросити Кирила в Київ.

– Верховна Рада ухвалила законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за фінансування сепаратизму.

2015, п'ятниця

Позбавляти недоторканності суддів та народних депутатів можна – Конституційний суд визнав конституційним законопроект про скасування депутатської та суддівської недоторканності.

– У Генпрокуратури немає питань до колишнього екс-першого заступника генпрокурора Анатолія Даниленка, сказав голова ГПУ Віктор Шокін. Раніше екс-голова СБУ Валентин Наливайченко звинуватив Даниленка у причетності до оборудок нафтогазової фірми БРСМ, на чиїй нафтобазі сталася велика пожежа.

Бойовики розігнали в окупованому Донецьку мітинг місцевих жителів. Ті вимагали припинити бойові дії.

– Євросоюз на рік продовжив санкції, введені у відповідь на незаконну анексію Криму. Заборона стосується експорту та імпорту товарів з Криму, інвестицій, туристичних послуг.

2016, неділя

Троє військових загинули та одного поранено за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Суд арештував на два місяці всіх 10 осіб, затриманих 15 червня у "газовій справі", в якій фігурує нардеп Олександр Онищенко. Сумарний розмір застави складає мільярд гривень.

Онищенко підозрюється у причетності до реалізації природного газу за заниженою ціною за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

– Надзвичайний стан в Ізмаїлі Одеської області. Майже 300 осіб звернулися до лікарень з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт. Вони підхопили інфекцію через воду, що після сильних дощів була забруднена фекаліями.

Рустем Халілов, для УП

Темы: Украина XXI
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