Найцікавіше: 2006. Мрії "помаранчевих": Тимошенко – прем’єр, Порошенко – спікер 2010. Жванія та валізи з грошима для депутатів Луценка 2012. Нацбанк "зміцнює" гривню піснями

2001, четвер

– "Ось і вся любов". Так президент Леонід Кучма прокоментував звинувачення Росії в тому, що Україна краде російський газ. За словами Кучми, такими закидами Росія хоче довести Європі необхідність спорудження обхідного газопроводу.

– Парламент дав згоду на призначення Олексія Костусєва головою Антимонопольного комітету. Цю посаду він займатиме 7 років.

– Кучма поки не збирається відпускати генпрокурора Михайла Потебенька на пенсію. Той неодноразово подавав заяву, але президент її не підписує.

Потебенько залишатиметься в своєму кріслі ще майже рік.

2002, п’ятниця

Леонід Кучма виступає за створення міжнародного консорціуму для реалізації проекту нафтопроводу Одеса-Броди. При цьому він згодний як на оренду об’єкта, так і на його приватизацію.

2003, субота

Якщо Україна хоче бути успішною у прагненні приєднатися до НАТО та просунутися ближче до Європейського Союзу, вибори в Україні повинні бути чесними. Таку думку висловив новий посол США в Україні Джон Гербст.

2004, понеділок

Після сенсаційної статті у британській "The Independent", в якій розповідалися подробиці допитів міліціонерів по справі Георгія Гонгадзе, з’явилася реакція української сторони.

Голова парламентської слідчої комісії Григорій Омельченко розповів, що інформація у газеті збігається із висновками його комісії. Він звернувся за офіційними висновками експертизи щодо смерті Ігоря Гончарова. Цей екс-співробітник УБОЗ заявляв, що Гонгадзе убили за наказом екс-міністра МВС Кравченка, який діяв від імені Кучми. Невдовзі в СІЗО вбили самого Гончарова.

У ГПУ до статті в "The Independent" поставилися скептично, але визнали: Гончарова дійсно вбили.

2005, вівторок

– На думку секретаря РНБО Петра Порошенка, Єдиний економічний простір з Росією може стати альтернативою українській євроінтеграції, пише німецька газета "Frankfurter Rundschau". Це обумовлено протверезінням української громадськості із приводу вступу країни до ЄС.

– Після зборів акціонерів "Укрнафти", головним органом державної компанії стає спостережна рада. Фактичний контроль над радою переходить до "любих друзів" Ющенка (перший помічник президента Олександр Третяков обраний членом спостережної ради), які таким чином намагаються забрати управління компанією у групи "Приват" Ігоря Коломойського. Хоча близький до нього Ігор Палиця продовжує керувати "Укрнафтою".

2006, середа

Коаліціада-2006. Демократична більшість нібито остаточно домовилася щодо створення коаліції. БЮТ погодився віддати Петру Порошенку крісло спікера. Прем’єром стане Юлія Тимошенко. Соціалістам дістанеться посада першого віце-прем'єра.

Загалом у разі створення помаранчевої коаліції БЮТ отримає 11 портфелів в уряді (10 міністрів плюс прем'єр), "Наша Україна" – 6, а соціалісти – 4 (три міністри плюс перший віце-прем'єр).

Але голова СПУ Олександр Мороз, який сам претендував на крісло спікера, заявив, що ці домовленості дійсні до наступного ранку, коли на засіданні ВР мають оголосити коаліцію. В іншому разі соціалісти будуть вільні у своєму виборі.

2007, четвер

– Бізнесмен Дмитро Фірташ створив міжнародну холдингову компанію Group DF, яка об’єднала його активи. Штаб-квартира холдингу – у Відні.

– У Секретаріаті президента побоюються, що через підвищення соціальних виплат, котрі уряд Януковича зробив, готуючись до перевиборів, в кінці року може не вистачити грошей на виплату зарплат.

2008, субота

– Під час дострокових парламентських виборів 2006 року Партію регіонів та "Нашу Україну" консультували одні й ті ж самі американські політтехнологи, стверджує "нунсівець" Давид Жванія. "ідеологію визначали не ми, а група американських політтехнологів, що працює також з Партією регіонів і яка встановила нам ті меседжі, що ми повинні були озвучувати", - заявив він.

– Шон Карр, зять прем'єра Юлії Тимошенко, потрапив до міліції за опір представникам правоохоронних органів. Причиною став конфлікт з бійцями внутрішніх військ в Одесі, коли Карр разом з дружиною намагалися в’їхати на пляж, зачинений для в’їзду автомобілів. Але в міліції Карр пробув недовго: вночі його звідти вивезли.

Інформацію про інцидент в міліції спростували.

2010, понеділок

– "Давид Жванія, купує людей, пропонуючи одразу відкрити валізу. Ці валізи вишикувані прямо під стіночкою". Так лідер "Народної самооборони" Юрій Луценко прокоментував перехід 6 своїх соратників в коаліцію.

У Жванії таки звинувачення спростували. "Для кожного є вибір: або залишатися п'ятим колесом до опозиційного возу, який нікуди не їде, адже кожен "керманич" тягне у свій бік, або робити сміливий, хоч і важкий крок вперед, та починати нарешті працювати на реформи, на об'єднання країни", – пояснили в прес-службі Жванії "тушкування" самооборонівців.

– Українські політики не гребують послугами інтернет-тролів, які залишають позитивні коментарі щодо замовників та негативні щодо супротивників. Дослідники стверджують, що найбільш професійні коментатори працювали на Юлію Тимошенко, Віктора Януковича та Арсенія Яценюка.

2011, вівторок

– Напередодні виступу Віктора Януковича перед депутатами ПАРЄ постійне представництво України при Раді Європи просило їх не ставити українському президенту незручних запитань, стверджують джерела УНІАН. Проте в МЗС України назвали цю інформацію провокацією.

29 членів ПАРЄ підписали резолюцію стосовно ситуації в Україні, в якій підкреслили неприйнятність затримань великої кількості опозиційних політиків. "Я вам скажу, що я би зробив усе, щоб цього процесу [над Тимошенко] не було взагалі, щоб він не існував, щоб ця так звана проблема, яка сьогодні мусується в суспільстві і світі, не існувала", - запевнив Янукович журналістів у Страсбурзі.

2012, четвер

– Об’єднана опозиція проголосила, що не вноситиме до свого передвиборчого списку "тушок" та парламентських прогульників. Кандидати мають присягнути, що не змінюватимуть власну політичну позицію і голосуватимуть винятково особисто. "За голосування картками інших народних депутатів буде запроваджено кримінальну відповідальність", - обіцяють в опозиції.

– Екс-міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій Філіпчук випущений з-під варти після того, як він відшкодував державі близько 1,4 мільйонів гривень матеріального збитку. Покарання Філіпчука, якого за перевищення службових повноважень засудили на три роки, змінено на умовне.

– Майстерний піар від НБУ. З метою популяризації національної валюти Нацбанк поширює серед банків пісню "Наша гривня".

Є в ній і такі рядки:

"Україна моя хай завжди процвітає,

Знаю: гривня ніколи не підведе.

Президентові щиру подяку складаю

За стабільність в державі, а це – головне".

– "Нафтогаз" привіз "Газпрому" заявку на закупівлю 27 мільярдів кубометрів газу в 2013 році, що набагато нижче, ніж передбачено чинним контрактом. "Газпром" на це не погоджується, стверджуючи, що "Нафтогаз" надіслав заявку невчасно.

2013, п'ятниця

– "Нафтогаз" позичив 2.5 млрд гривень для розплати з "Газпромом" за імпортований газ.

– Трагедія у Сумах. Водій врізався в зупинку, збивши чоловіка і жінку, що чекали громадський транспорт. На місці аварії зібралося близько 500 осіб, які хотіли побачити документи водія, якого підозрюють в алкогольному сп’янінні. Коли міліція намагалася вивезти водія, сумчани оточили міліцейську машину, заважаючи цьому.

2014, субота

– Росія зосередила танки та артилерію на кордоні з Україною, повідомили у Держдепі США. Рішенням президента Росії війська центрального військового округу РФ приведені у повну бойову готовність.

"У нас тепер достатньо і сил, і політичної волі для того, щоб завдати вирішального удару по незаконно озброєних формуваннях", - заявив тим часом президент Петро Порошенко. Днем раніше Україна зупинила АТО на тиждень.

– На Луганщині терористи захопили волонтерів, які везли продукти для українських прикордонників і військовослужбовців.

2015, неділя

– Понад тисячу будинків зруйновано через обстріли в Мар'їнському районі на Донеччині. Через територію району проходить лінія розмежування.

– Двоє українських бійців загинули та шість отримали поранення за минулу добу у зоні проведення АТО.

– $40 млрд кредитів видали Україні приватні кредитори за три роки правління екс-президента Януковича, стверджує прем'єр Арсеній Яценюк.

2016, вівторок

– Двоє українських бійців загинули та п’ять отримали поранення за минулу добу у зоні проведення АТО.

– Децентралізація та особливий статус Донбасу будуть прописані в Конституції лише після того, як Росія виведе з Донбасу свої війська, заявив президент Порошенко.

– Львівська влада домовилася тимчасово вивозити третину львівського сміття на сміттєспалювальний завод у Києві. Місцева влада шукає та не може знайти ділянку під будування сміттєпеперобного заводу неподалік від Львову. "Як тільки наші спеціалісти приїжджають на місце вивчити ділянку, там їх уже чекають обурені мешканці, попередньо поінформовані, що їхнє село "хочуть перетворити на нові Грибовичі", – обурюється мер Львова Андрій Садовий.

Рустем Халілов, для УП