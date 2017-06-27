Гужва вышел из СИЗО и заявил о подготовке новых дел

Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва вышел из следственного изолятора и заявил, что власти якобы готовят еще два уголовных дела.

По информации Гужвы, одно из дел – персонально против него, а второе против редакции "Страна", сообщил корреспондент издания с места событий.

Гужва повторил, что дело о вымогательстве сфабриковано, и заверил, что будет доказывать абсурдность выдвинутых против него обвинений.

Гужва вышел из СИЗО strana.ua

"Общественность должна знать, что и кто стоит за всеми этими провокациями против нашей редакции. Я буду продолжать журналистскую деятельность. Сайт Страна.ua будет работать в том же режиме, ну и с учетом тех обстоятельств, которые произошли за эти дни", – сказал он.

Гужва сообщил, что во время обыска в редакции полицейские забрали все его паспорта:

Он отметил, что в постановлении суда об аресте сообщается, что журналисту запрещен выезд из страны, покидать Киев и так далее.

"Для меня на самом деле это не есть проблема, кроме того, что я планировал съездить к своим родителям в Славянск как раз на эти выходные, но будем смотреть дальше, как поступать", – сказал Гужва.

Как известно, вечером 22 июня в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО.



Генпрокуратура заявила, что Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько.



24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.



26 июня заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова внесла залог за Гужву, однако в тот день главреда на свободу не отпустили.



По данным прокуратуры, у следствия есть видеодоказательства вины Гужвы, а задержанный с ним посредник пошел на сотрудничество со следствием.



Алена Рощенко, УП