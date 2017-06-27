Подчиненный погибшего полковника ГУР охранял Вороненкова – источники

2855 просмотров
Вторник, 27 июня 2017, 14:18

Воинская часть, которой руководил погибший в результате взрыва в Киеве Максим Шаповал, среди прочего занималась охраной экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщают собеседники "Украинской правды".

По словам собеседника, помимо своей основной задачи, подчиненные Шаповала осуществляли охрану.

"Охранник Вороненкова, который убил киллера, – был из боевых разведчиков и несколько раз служил в АТО", – сказал собеседник.

В то же время собеседники не считают это основной версией убийства Шаповала.

Как известно, около 8:15 27 июня на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов Киеве взорвался "Мерседес" – от сильного взрыва водитель погиб.

Погибший оказался одним из руководителей Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал.

По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о теракте.

Гибель руководителя спецназовцев ГУР будет расследовать Главная военная прокуратура.

Как известно, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненный охранник Вороненкова смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов умер в больнице.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

Украинская правда

Темы: убийство Киев терроризм
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МВД: полковнику ГУР подложили взрывчаткку 27 июня 2017, 13:29
Гибель руководителя спецназа ГУР будет расследовать военная прокуратура 27 июня 2017, 12:29
Солдата приговорили к 12 годам тюрьмы за убийство сержанта 26 июня 2017, 20:29
powered by lun.ua
Главные новости
Прокуратура завершила расследование убийства Бузины
МВД: полковнику ГУР подложили взрывчаткку
В Генштабе раскрыли имя офицера РФ, которого ВСУ ликвидировали в субботу
У Гриневич придумали схему, чтобы абитуриенты не вступали в Киеве
Все новости
Исследования

Люди, которые пишут левой рукой, таки умнее

Женщины-военные

"Тебе еще детей рожать". Как женщины-военные борются за свои права