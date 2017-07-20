Найцікавіше: 2004. 37 гірників загинуло через вибух на шахті у Донеччині 2005. Тимошенко помістили на купюру в 5 тисяч гривень 2016. У Києві вбили журналіста Павла Шеремета

2002, субота

В Ялті розпочався саміт ГУАМ, на якому Україна, Грузія, Азербайджан і Молдова підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Вона набере чинності після ратифікації парламентами цих країн.

2004, вівторок

На шахті "Краснолиманська" в Донецькій області стався потужний вибух метану і пожежа, що унеможливила евакуацію шахтарів, які залишилися під землею. Загинули 37 гірників. У Донецьку оголосили три дні жалоби.

2005, середа

– Донецькі шахраї поширюють фальшиві купюри номіналом 5 тис. гривень із зображенням прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Під виглядом соціальних працівників вони повідомляють самотнім пенсіонерам, що їм призначена грошова виплата, і видають її цією купюрою. А оскільки розмір допомоги менший від 5 тис. гривень, шахраї беруть у пенсіонерів здачу.

– Київська прокуратура відібрала у росіянина Максима Курочкіна столичний готель "Дніпро", повернувши його у державну власність.

2006, четвер

– "Я побачив в очах президента велике бажання об’єднувати зусилля. І мені цього достатньо". Лідер Партії регіонів Віктор Янукович про переговори із Віктором Ющенко. Антикризова коаліція пропонує йому співробітництво і хоче підтримки Януковича на посаду прем’єра.

– Всі націонал-демократичні сили мають йти на наступні парламентські вибори єдиним списком, впевнена лідер БЮТ Юлія Тимошенко.

– Знову несудимий Янукович. Прокуратура закрила справу за фактом фальсифікації постанов суду, які знімали судимості з Віктора Януковича. Але оригінали самих постанов так і не були знайдені.

2007, п’ятниця

– На Львівщині продовжують знешкоджувати наслідки аварії – 17 липня там перевернулися та загорілися цистерни з жовтим фосфором. Один з ліквідаторів попав у реанімацію через опіки внутрішніх органів.

Віце-прем’єр Микола Азаров назвав причиною аварії стан вантажу та технічний стан цистерн. У Секретаріаті президента інше пояснення: фосфор самозаймається при температурі вище 30°, у той час як транспортування дозволили за умов 40-градусної спеки.

– Реклама фірма, яка у 2003 році розміщала білборди з Ющенком у нацистській формі, не повинна перед ним навіть вибачатися. Таке рішення прийняв суд у Донецьку.

2009, понеділок

– Прем’єр Юлія Тимошенко хоче об’єднати зусилля з Партією регіонів, щоб подолати вето президента Віктора Ющенка на бюджетний кодекс. Ветування кодексу вона назвала великим посадовим злочином.

– "Хоча свого часу ми віддали ядерну зброю, нам, начебто, надали будапештські гарантії, але, насправді, вони залишаються більше на папері". Перший заступник секретаря РНБО Володимир Огризко про те, що Україна залишається наодинці зі своїми безпековими проблемами.

2010, вівторок

Плітками обізвав прем'єр Микола Азаров інформацію про те, що чиновники купують дорогі автомобілі під час кризи. Але пліткарем виявився Вісник держзакупівель – той опублікував оголошення про наміри придбати VIP-автомобілі для МВС.

2011, середа

– Російський суд прийняв рішення про екстрадицію в Україну екс-депутата Луганської міськради Романа Ландіка. Україна порушила проти Ландіка кримінальну справу через побиття дівчини у ресторані.

– Печерський райсуд арештував на два місяці голову Держкомісії з регулювання ринків фінансових послуг Василя Волгу.

2012, п’ятниця

– Кабельна мережа "Тріолан" без попередження вимкнула телеканал ТВі, залишивши його без частини глядачів в 11 містах України. Замість ТВі у користувачів увімкнули телеканал БТБ, підконтрольний голові НБУ Сергієві Арбузову. Раніше тиснути на ТВі почала податкова.

– Атракціон небаченої щедрості виявили у Горлівці. Нардеп від Партії регіонів Микола Янковський роздає пенсіонерам по 100 гривень матеріальної допомоги.

– Непрозорість влади доведена до абсурду. Журналістам УП не надають копії присяги Віктора Януковича як президента та як народного депутата. У Верховній Раді назвали цю інформацію конфіденційною через підпис Януковича.

2014, неділя

– Терористи намагаються приховати свою причетність до катастрофи малайзійського Боїнга, який був збитий з російського БУКа над Донеччиною. В СБУ повідомили, що бойовики ховають "чорні скриньки" зі збитого літака та вивозять тіла загиблих.

– Вісім українських військовослужбовців загинули та 50 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. За підрахунками РНБО, терористи тримають у полоні 396 осіб.

2015, понеділок

– В мережі з’явилося відео, як сьогодні виглядає Донецький аеропорт.

– "Центр протидії корупції" звинуватив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в тому, що той видав за власну роботу непублічні дані Державної служби фінансового моніторингу щодо активів олігарха Сергія Курченка.

Раніше Аваков повідомив, що правоохоронці знайшли гроші Курченка у Латвії.

– "У світі космічний туризм скоро коштуватиме дешевше, ніж квиток на окремих внутрішніх авіарейсах в Україні". Президент Петро Порошенко наголошує на необхідності демонополізації галузі авіаперевезень.

2016, середа

В центрі Києва в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. В автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

Прокуратура кваліфікувала це як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Генпрокурор Юрій Луценко назвав дві основні версії слідства: професійна діяльність журналіста та дестабілізація ситуації в центрі України. У СБУ версій було вже чотири: професійна діяльність, неприязнь у відносинах або особисті мотиви, російський слід (дестабілізація ситуації), замах на керівника УП Олену Притулу.

Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе заявила, що це розслідування для неї – справа честі.

Рустем Халілов, для УП