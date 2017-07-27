Саакашвили подаст апелляцию на лишение гражданства

Защита Михэила Саакашвили обжалует лишение его украинского гражданства.



Об этом заявил на митинге сторонников политика в Киеве адвокат Павел Богомазов, передает корреспондент "Украинской правды".



После визита в Генеральную прокуратуру он сказал, что ничего нового там не сказали.



"Мы услышали, что ГПУ просто признались, что закон использовали", – заявил адвокат.



"Чтобы не опускать руки, мы идем в админсуд, чтобы обжаловать решение о лишении Саакашвили гражданства", – добавил Богомазов.

Митинг в поддержку Саакашвили Марьяна Пъецух





Подать апелляцию можно будет после получения бумажной версии решения.



Депутат Юрий Деревянко, который тоже пришел на Майдан Независимости, сказал, что встречался с генпрокурором Юрием Луценко – и тот сообщил, что никаких новых дел против Саакашвили нет, а речь идет о двух старых экстрадициионных дела.

"Это агония режима Порошенко. Мы пришли сюда сказать "нет" покушению на наши права и свободы", – заявил нардеп.

Как известно, президент Петр Порошенко лишил Михэила Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Сам Саакашвили заявил, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Находясь в США, политик сказал, что будет добиваться возвращения в Украину.



Грузинского гражданства его лишили 4 декабря 2015 года.



Источник в окружении Порошенко сообщал "Украинской правде", что Саакашвили лишен гражданства Ураины, потому что при заполнении документов на его получение написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел, так как в Грузии против него возбуждено несколько дел.

На прошлой неделе Порошенко посетил Грузию. Там он сначала заявил, что Украина не получала просьбу об экстрадиции Саакашвили в Грузию, но потом уточнил, что получала.



После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

Саакашвили еще в мае заявлял, что Порошенко поручил "заняться вопросом его гражданства". А в апреле говорил, что его брату Давиду отменили вид на жительство в Украине.

В июне Саакашвили обвинил Порошенко в том, что когда-то его компания "Богдан" экспортировала автобусы на оккупированную грузинскую территорию Абхазии.

В ноябре прошлого года на вопрос, допускает ли он, что конфликт с Порошенко достигнет такой точки, что его выдадут Грузии, Саакашвили сказал: "Нет, я лучшего мнения о президенте Порошенко, что он способен на такие вещи".

Марьяна Пьецух, Алена Рощенко, УП