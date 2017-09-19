Наливайченко вызвали на допрос в СБУ

Лидер партии "Справедливость", экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что расценивает вызов на допрос в СБУ в деле о прорыве границы как политическую расправу.

Об этом он сказал на брифинге 19 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По указанию президента Порошенко продолжаются репрессии и преследования активистов... и даже мой вызов на допрос в СБУ – сфабрикован, он направлен на то, чтобы запугать таких, как я, таких, кто заявляет о борьбе с коррупцией", - сказал Наливайченко.

Политик подчеркнул, что намерен пойти на допрос в спецслужбу 21 сентября.

"Я пойду, и пойду с документами, которые доказывают незаконную связь окружения Порошенко и руководства СБУ с ФСБ России… В частности, у меня есть обращение замглавы СБУ Олега Фролова на адрес ФСБ об организации политического преследования меня", - сказал Наливайченко.

Он добавив, что в отношении него Следственный комитет РФ открыл уже 4 уголовных дела.

Политик также проинформировал, что в правовые центры партии "Справедливость" уже обратились 127 украинцев, которые столкнулись с фактами запугиваний и преследований.

На вопрос, возвращался ли он в пункт пропуска "Шегини" на украинско-польской границе для подписания протокола по факту незаконного пресечения госграницы группой лиц 10 сентября, Наливайченко сказал:

"Я ничего не нарушал и не прорывал границу: я проходил. Пограничники меня видели и махали мне".

Вместе с тем, он подчеркнул, что его вызов на допрос в СБУ связан с инцидентом на госгранице 10 сентября.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Михэил Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.



В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.



Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через границу (ст. 332), а также за сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342).

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал экс-руководителя Одесской области Михэила Саакашвили и тех, кто пересек с ним границу, пройти паспортный контроль и прийти на допрос.



По данным МВД, кроме Саакашвили "незаконно" проникли в Украину депутаты Верховной Рады от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко, внефракционные Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов, представитель "Самопомочи" Павел Костенко. Нардепы же уверены, что закон не нарушали.

Утром 12 сентября пограничники и полицейские пришли во львовскую гостиницу "Леополис", где остановился Михэил Саакашвили.

Представитель Государственной пограничной службы зачитал Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении им украинской госграницы.

Саакашвили подписал сначала возражения его адвокатов к протоколу о незаконном пересечении границы, а затем подписал в целом и сам протокол.

12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября задержала 5 человек.

Позже суд арестовал двух участников прорыва в "Шегинях" – жителя Ивано-Франковской области и жителя Волыни.