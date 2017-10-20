Между Порошенко и Аваковым произошел скандал из-за палаток под Радой

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Пятница, 20 октября 2017, 11:46

Президент Петр Порошенко и глава МВД Арсен Аваков поссорились из-за того, что митингующим удалось установить палатки под парламентом.

Об этом говорится в статье ""Майдан Михо", или Саакашвили один на один с Порошенко".

По данным УП от источников в окружении обоих политиков, 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции и главу МВД.

Президент был раздражен из-за того, что людям Саакашвили и Семенченко удалось установить палатки на Грушевского.

Президент обвинил Авакова, что это тот позволил появиться палаточному городку.

У главы МВД были свои аргументы, мол, выбирая между кровавой дракой на улице и "полупустыми палатками", он выбрал последнее.

По данным УП, 19 октября вечером Аваков снова был у Порошенко на Банковой.

Темы: Аваков Порошенко акции митинги
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