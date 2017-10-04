Ситуация с Саакашвили не влияет на внешнюю политику Украины - Климкин
Ситуация вокруг Михеила Саакашвили не влияет на внешнюю политику Украины.
Об этом заявил журналистам в Баку глава украинского МИД Павло Климкин, передает Интерфакс-Азербайджан.
"Вопрос Саакашвили для внешней политики Украины не создает проблем. Иногда мои коллеги в ЕС, особенно те кто знают Саакашвили, спрашивают о его роли во внутренней политике. Но все они четко подчеркивают, что этот вопрос внутреннее дело Украины",- сказал Климкин.
Он также коснулся вопроса о ситуации с гражданством Саакашвили.
"Сейчас соответствующее прошение Михаила Саакашвили должен рассматривать украинский суд. Для меня будет некорректно комментировать этот вопрос до его рассмотрения судом. Подождем юридического решения",- отметил министр.
Как известно, 11 сентября защита Саакашвили подала в Государственную миграционную службу заявление о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите. По сути, это просьба о политическом убежище.
Грузия требует экстрадиции Саакашвили.
В родной стране его обвиняют по 4 статьям: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в больших размерах (ст. 182 УК); злоупотребление положением должностным лицом (ч.2 ст.332); злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или с применением оружия (ст.333 и ст.117).
2 августа Тбилисский горсуд заочно избрал для Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей.
В июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили.
Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.
Саакашвили планирует отстаивать в суде украинское гражданство. Гражданства Грузии он лишен.
19 сентября Саакашвили передал адвокатами в АП заявление с требованием выдать ему 4 документа, необходимых для обжалования решения президента в суде: документацию миграционной службы, копию указа об утрате гражданства, копию протокола заседания комиссии по вопросам гражданства, все сопроводительные письма.
22 сентября Мостиский райсуд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы 10 сентября и обязал его заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).
Это решение политик также хочет обжаловать.
Генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге 3 октября сообщил, что экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры о возможности выдачи Саакашвили Грузии потребует еще несколько недель.
При этом он уточнил, что документы которые Саакашвили подал в миграционную службу МВД, согласно международным обязательствам препятствуют его экстрадиции.
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