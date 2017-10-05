Прекращение "минского формата" остановит санкции против РФ - Турчинов

3154 просмотра
Четверг, 5 октября 2017, 20:06

Без Минских соглашений санкции против Российской Федерации не будут.

На этом акцентировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя критику в парламенте законопроекта №7163 о Донбассе.

"Минский формат – это единственный политико-дипломатический формат противодействия российской агрессии невоенным путем. Этот формат признан во всем мире", – сказал он.

"Все санкции – которые принимались Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, другими цивилизованными странами – они привязаны к Минскому формату. Санкции продолжают до выполнения Минских соглашений", – подчеркнул секретарь СНБО.

"Прекращение существования Минского формата автоматически прекращает санкции против Российской Федерации", – добавил Турчинов.

На вопрос, свидетельствует ли законопроект №7164 о том, что власти планируют за год решить ситуацию на востоке Украины, он сказал, что над этим законопроектом работала другая рабочая группа – и надо спрашивать у нее.

Как известно, Петр Порошенко предложил Верховной Раде два законопроекта о Донбасса: №7163, который, в частности, определяет Россию агрессором и оккупантом, а неподконтрольную Киеву часть Донецкой и Луганской областей – оккупированными территориями, а также №7164, которым предлагается продлить еще на 1 год действие закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированной части востока Украины.

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать за основу первый законопроект, но ко второму чтению пересмотреть норму о необходимости выполнения Минских соглашений, подписанных лидерами пророссийских боевиков, а второй законопроект отправил главе государства на доработку.

Альтернативные законопроекты комитет отклонил.

Президент очень быстро внес повторно законопроект по самоуправлению на Донбассе с оговоркой о том, что закон вступит в силу после отвода военной техники и вывода незаконных вооруженных формирований с территории Украины. И его комитет поддержал.

Кроме того, профильный комитет предложил в проекте №7163 вместо пункта о Минских соглашениях сослаться на резолюции Совета безопасности ООН по поводу российской агрессии.

Верховная Рада уже приступила к рассмотрению законопроекта №7163 и двух альтернатив ему – но нардепы заблокировали президиум и трибуну, поэтому рассмотрение отложили.

Ранее член политической подгруппы минской трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный говорил об опасности легитимизация Минских договоренностей в правовом поле. Об этом же заявлял народный депутат от БПП Мустафа Найем.

Алена Рощенко, УП

Темы: Минские соглашения санкции законодательство Турчинов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Безсмертный: Самое опасное в проекте по Донбасуи - легитимизация Минска 5 октября 2017, 11:02
Координатор гуманитарной подгруппы ТКГ посетит ОРЛО – Олифер 4 октября 2017, 19:49
Сурков и Волкер поговорят об Украине в Сербии 4 октября 2017, 13:43
powered by lun.ua
Главные новости
Аброськин заявил, что на Авакова хотели напасть с помощью квадрокоптера
В БПП рассказали, о чем договорились на заседании с Порошенко
Порошенко приехал в Раду
Рада закрылась без решения по законах относительно Донбасса
Все новости
веганство

Почему некоторых людей дискриминируют из-за еды

столица

Бесплатная велошкола для детей на киевском велотреке

Гастро-новости:

8 киевских заведений, открывшихся в сентябре