Прекращение "минского формата" остановит санкции против РФ - Турчинов

Без Минских соглашений санкции против Российской Федерации не будут.



На этом акцентировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя критику в парламенте законопроекта №7163 о Донбассе.



"Минский формат – это единственный политико-дипломатический формат противодействия российской агрессии невоенным путем. Этот формат признан во всем мире", – сказал он.



"Все санкции – которые принимались Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, другими цивилизованными странами – они привязаны к Минскому формату. Санкции продолжают до выполнения Минских соглашений", – подчеркнул секретарь СНБО.



"Прекращение существования Минского формата автоматически прекращает санкции против Российской Федерации", – добавил Турчинов.



На вопрос, свидетельствует ли законопроект №7164 о том, что власти планируют за год решить ситуацию на востоке Украины, он сказал, что над этим законопроектом работала другая рабочая группа – и надо спрашивать у нее.

Как известно, Петр Порошенко предложил Верховной Раде два законопроекта о Донбасса: №7163, который, в частности, определяет Россию агрессором и оккупантом, а неподконтрольную Киеву часть Донецкой и Луганской областей – оккупированными территориями, а также №7164, которым предлагается продлить еще на 1 год действие закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированной части востока Украины.



Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать за основу первый законопроект, но ко второму чтению пересмотреть норму о необходимости выполнения Минских соглашений, подписанных лидерами пророссийских боевиков, а второй законопроект отправил главе государства на доработку.

Альтернативные законопроекты комитет отклонил.



Президент очень быстро внес повторно законопроект по самоуправлению на Донбассе с оговоркой о том, что закон вступит в силу после отвода военной техники и вывода незаконных вооруженных формирований с территории Украины. И его комитет поддержал.

Кроме того, профильный комитет предложил в проекте №7163 вместо пункта о Минских соглашениях сослаться на резолюции Совета безопасности ООН по поводу российской агрессии.

Верховная Рада уже приступила к рассмотрению законопроекта №7163 и двух альтернатив ему – но нардепы заблокировали президиум и трибуну, поэтому рассмотрение отложили.

Ранее член политической подгруппы минской трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный говорил об опасности легитимизация Минских договоренностей в правовом поле. Об этом же заявлял народный депутат от БПП Мустафа Найем.

Алена Рощенко, УП