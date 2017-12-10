У Саакашвили хотят международной экспертизы "пленок Курченко"

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 06:30

Соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что запись якобы разговора Михаила Саакашвили и Сергея Курченко нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

"Представьте себе масштаб Саакашвили, а кто такой Курченко. Олигарх-беглец - это тот человек, который был символом власти Януковича. К чему власть пытается привязать Саакашвили. Есть большое дело относительно преступной группы Януковича, но она так плохо сделано, что через определенное время развалится в судах. Оказывается, что по этому делу Саакашвили вступил в преступный сговор с организацией для того, чтобы свергнуть власть в Украине. Вот логика этого дела", - отметил Сакварелидзе.

"Давайте назначим экспертизу, но не у нас в МВД или других продажных агентствах, а международную в Британии и Америке. Давайте подождем и посмотрим. Она покажет, что это монтаж", - предложил он.

Как известно, 5 декабря Генеральная прокуратура обнародовала запись якобы разговора экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и Сергея Курченко, где Саакашвили якобы договаривается с ним о сотрудничестве.

Лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

Участие в задержании лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили принимали первый замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин и замначальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик.

Саакашвили находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакашвили объявил бессрочную голодовку.

Как сообщил адвокат политика, суд по избранию меры пресечения Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. В этот день истекают 72 часа, когда в соответсвии с нормами КПК ему могут избрать меру пресечения.

Темы: Саакашвили
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