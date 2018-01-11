Дочь Ноздровськой: Материалы дела не совпадают с показаниями Россошанского

Дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия заявляет, что материалы дела не совпадают с показаниями подозреваемого в убийстве Юрия Россошанского.



Об этом она сказала на пресс-конференции в четверг, передают Украинские Новости.

"Материалы не совпадают с тем, что он (Россошанский) говорит. Моя мать боролась в первую очередь за правду , а не с Россошанскими", - заявила дочь правозащитницы.

Она уверяет, что следствие открыло стороне защиты только 10-15% материалов дела.

Адвокаты Анастасии Ноздровской требуют от прокуратуры предоставить доступ ко всем материалам уголовного производства.

При этом дочь убитой благодарит Президента Петра Порошенко за внимание к ее трагедии, но считает, что правоохранители обманули главу государства относительно подозреваемого лица.

Адвокаты Анастасии также считают, что с собранной доказательной базой суд может вынести оправдательный приговор Юрию Россошанскому.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

По данным полиции и предварительным данным экспертизы тела Ноздровской, она погибла от множественных колото-резаных ран.

Первый замглавы МВД Сергей Яровой заявил, что к раскрытию убийства Ноздровской будут привлечены лучшие специалисты розыска и уголовного блока.

Национальная полиция воссоздала маршрут от работы к метро "Героев Днепра" Ноздровской и отрабатывает 4 версии. Также правоохранители говорят, что пока не имеют ни одного свидетеля.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.

Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил о том, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Позже адвокат сообщил, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что задержанному подозреваемому в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

Адвокаты и родные Ноздровской сомневаются, что задержанный - ее реальный убийца, но полиция заявляет, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской.

9 января Ноздровскую похоронили.

Сам Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление.

Суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

Читайте также материал УП "Дело Ноздровской. Кто желал смерти правозащитнице"