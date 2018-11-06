Він і Вона. Чому Порошенко і Тимошенко мріють про спільний другий тур

Юлія Тимошенко якось непомітно з’явилася на другому поверсі одного із залів на НСК "Олімпійський". Вона вийшла з прозорого ліфта в супроводі охоронців та кількох депутатів "Батьківщини". Своїм виглядом політик нагадувала не так кандидата в президенти, як сувору директорку школи – чорний костюм, біла сорочка, окуляри в темній оправі. Єдине, що точно не підходило для подібності з педагогом, – взуття бренду Guссi, яке носить Тимошенко.

Досвідчена Тимошенко вміє майстерно лестити, коли їй це потрібно. Така реакція політика збиває з пантелику, адже буквально кількома словами вона переманює будь-якого співрозмовника на свій бік

Біля ліфту на політика вже очікували члени її команди Олена Кондратюк та Григорій Немиря, поруч яких у цей момент випадково опинився кореспондент УП.

На обличчі Тимошенко зчитувалася втома, але вона зуміла швидко надягти маску ввічливості.

"Ви вже майже за крок до того, щоб стати членом нашої команди", – віджартовувалася лідерка "Батьківщини", побачивши УП.

Досвідчена Тимошенко вміє майстерно лестити, коли їй це потрібно. Така реакція політика збиває з пантелику, адже буквально кількома словами вона переманює будь-якого співрозмовника на свій бік.

"Давайте спочатку дасте нам інтерв’ю, а тоді вже поговоримо про кроки", – апелював до Тимошенко автор цих рядків.

Ми домовляємося про інтерв’ю з лідеркою "Батьківщини" вже більше двох місяців: вона постійно обіцяє, але до цих пір так і не знайшла часу.

"Я подумаю, як це можна буде зробити", – дивлячись прямо в очі, запевняла вона.

Перекладаючи на просту мову, її відповідь означає, що ЮВТ не дуже хоче відповідати на наші незручні запитання.

Раптом вона почала рухатися в напрямку кімнат для зустрічей, і хвиля депутатів, фанатів, регіональних партійців ринула вслід за політиком.

Перед цим коротким діалогом Тимошенко дві з половиною години без жодної перерви і заминки виступала на своєму вже третьому форумі "Нового курсу країни". Цього разу вона представляла власну стратегію миру.

Впродовж виступу лідерка "Батьківщини" обіцяла створити військовий кабінет, розповідала, як використовуватиме Будапештський меморандум, із запалом описувала свої мирні ініціативи… Але головне інше – вона почала називати свого конкурента по імені. Тимошенко відкрито і безапеляційно критикувала Петра Порошенка. Політик била просто в серце кампанії президента – армію.

"Президенту я хочу сказати таке: або припини свою власну корупцію на армії, або зніми з плакатів рекламних слова "армія і віра". Тому що так люди, які служать Україні, ніколи не роблять", – знущалася вона над бордами Порошенка.

З першого погляду може здатися, що такими нападами лідерка "Батьківщини" знищує свого конкурента. Утім, це не зовсім так.

Гостро критикуючи Порошенка, вона прив’язує президента до себе і фактично ставить його на один електоральний рівень із собою.

У 2014 році на той час найрейтинговіший кандидат Порошенко якраз через цей нюанс та через боязнь привселюдного й неминучого конфлікту з жінкою не приходив на публічні дебати з Тимошенко. Його логіка була такою: для чого своєю появою віддавати якусь частину голосів суперниці?

Та тепер ситуація для Порошенка змінилася.

"Українська правда" розбиралася, чому Юлія Володимирівна та Петро Олексійович так гаряче бажають побачити одне одного в другому турі президентських виборів.

Атака Тимошенко

Ще влітку Тимошенко досягла піку підтримки з боку звичних прихильників, які вже десятиліттями голосують за Юлію Володимирівну.

Через це вона змушена була шукати підхід до молоді та креативного класу, який не визначився з вибором.

Для досягнення цієї амбітної мети Тимошенко кардинально змінила амплуа. Вона розплела косу, почала цитувати праці відомих політичних і економічних експертів та поводилася як сучасна "захисниця" від усього поганого.

На початку літа Тимошенко зустрічалася з масою активістів й експертів різних рівнів і запрошувала їх приєднатися до своєї команди, мовляв, "кажіть, що треба змінити, – ми змінемо".

На своїх форумах вона описувала власне бачення інноваційного прориву в побудові держави.

Тимошенко виголошувала зі сцени, що після її перемоги вона змінить Конституцію і зробить Україну парламентською державою канцлерського типу. А ще лідерка "Батьківщини" переконувала, що посилить роль громадянського суспільства, яке матиме додаткові можливості впливати на народних обранців.

Врешті-решт своїм виглядом лідерка "Батьківщини" нагадувала вже навіть не передового кандидата в президенти, а копію Стіва Джобса, яку, щоправда, звинуватили в плагіаті і списуванні з Вікіпедії та навіть запозиченні деяких ідей уряду Азарова.

Але палкі промови майже не вплинули на появу молодих прихильників.

Замість очікуваних результатів перед Тимошенко постала нова загроза – можливість втрати старого виборця, який перестав її розуміти.

Та газ розклав усе на свої місця. Взагалі газ у кар’єрі Тимошенко відіграє ключову роль – у політику вона прийшла завдяки компанії ЄЕСУ, а потім у в’язницю потрапила через газові угоди 2009 року.

Тепер завдяки підняттю ціни на газ для населення лідерка "Батьківщини" може повернутися до старого і всім добре відомого образу, який полягає в суцільній критиці та захмарних обіцянках.

Вона вже почала збирати мітинги бабусь під стінами Адміністрації президента, закликала всіх можливих депутатів проводити позачергові сесії, обіцяла знизити комунальні тарифи тільки-но стане головою держави.

"Я гарантую вам, що тарифи на газ і на тепло будуть мінімум удвічі зменшені. А може, ще й у два з половиною рази", – запевняла Тимошенко, наче забула про існування МВФ.

Минулого вівторка політик провела в Києві третій форум "Нового курсу", який стосувався безпекових питань.

Тимошенко та її команда готували цей захід більше місяця. Оформленням сцени, зали та відеорядом займалася технолог та депутатка Олена Кондратюк.

Цього разу декорації відрізнялися від двох попередніх форумів. Все було виконано в синьо-жовтих кольорах, хоч раніше на сцені переважали синьо-зелені тони. Та й сам виступ Тимошенко почався не з привітального відео, а з гімну України.

Тепер завдяки підняттю ціни на газ для населення лідерка "Батьківщини" може повернутися до старого і всім добре відомого образу, який полягає в суцільній критиці та захмарних обіцянках Фото: tymoshenko.ua

Таким чином лідерка "Батьківщини" спеціально позиціонує себе не просто як кандидат у президенти, а як людина, яка нібито вже наперед виграла вибори.

Наступний місяць Тимошенко їздитиме по Україні з меседжами про її бачення на досягнення миру, а після цього проведе четвертий великий форум – "Екосистема життя людини".

Випадково чи ні, але політичний захід якраз співпаде з нарахуванням нових платіжок для виборців. Тоді вона знову звертатиметься не до раціо електорату, а до його емоцій.

Джерела в оточенні ЮВТ пояснюють, що саме після цього форуму Тимошенко перейде в рішучий наступ та ще жорсткіше критикуватиме політику Порошенка.

У її команді зізнаються, що Петро Олексійович для Тимошенко – найвигідніший "спаринг партнер" для другого туру.

Цьому є пояснення. Адже, по-перше, Порошенко – чинний президент, який вже і зараз відповідає за поточну ситуацію в країні, що дає вагомий маневр для критики.

По-друге, соціологічні дослідження показують, що станом на зараз у другому турі Вона переганяє Його з відривом у 15% – тобто 30,7% Тимошенко проти 15,1% Порошенка.

І по-третє, існує загроза, що в другому турі Вона програє і Анатолію Гриценку, чи іншому новому політику, на кшталт Святослава Вакарчука або Володимира Зеленського.

Тож перед офіційним стартом виборчої кампанії перед штабом Тимошенко стоять два завдання – переконати виборців, що вона точно краща за Порошенка, і друге – не втратити перше місце в соціологічних дослідженнях.

Захист Порошенка

Один із найближчих соратників Петра Порошенка уважно вдивлявся у свій смартфон, гортаючи список російських санкцій. Він перераховував депутатів фракції БПП та своїх знайомих бізнесменів.

"О, і я тут є", – не то з розчаруванням, не то зі здивуванням мовив соратник президента.

У довгому списку він шукав не своє прізвище, а прізвище Юлії Тимошенко. Коли він його нарешті побачив, то засмутився ще більше. Поява ЮВТ в санкційних списках точно не на руку Банковій, адже такий делікатний момент вибиває з-під рук команди президента додатковий простір для маневрів.

Тактика Порошенка стосовно Тимошенко зводиться до одного складного завдання – переконати людей, що лідерка "Батьківщини" зручна і близька для Кремля.

Якщо технологам Банкової вдасться прив’язати Тимошенко до Росії, це значно підвищить позиції Порошенка. Справа в тому, що нинішній образ Порошенка – батька і захисника, який укріплює армію, боронить мову і домагається створення Української автокефальної церкви – вдало підходить для змагання з проросійським кандидатом. Завдяки такій технології Порошенко зміг би об’єднати навколо себе більшу частину виборців на Західній і Центральній Україні.

Раніше оточення президента називало таким зручним кандидатом лідера фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка. Була ідея навіть допомогти йому потрапити в другий тур виборів. Але згодом виник гігантський ризик – якщо допомагати Бойку, у другий може не потрапити Порошенко. Тому ця ідея стала занадто небезпечною.

Через це штаб президента й надалі працюватиме над "промосковленням" Тимошенко.

"Так, Юля почала говорити про НАТО та ЄС. Але ми настільки звузимо цю тему і так будемо агресивно виступати, що заженемо її в глухий кут – вона просто не зможе використовувати такі меседжі щодо Росії, бо втратить там свої відносини", – ділиться планами один із технологів Банкової.

Однак зараз перед Порошенком стоїть інше складне завдання – уникнути негативу через подорожчання газу. Раніше команда Порошенка радила йому взагалі не втручатися в економічні питання та перекласти відповідальність на уряд. Але внутрішні фокус-групи Адміністрації президента показали, що в піднятті цін люди звинувачують не так прем’єр-міністра Гройсмана, як президента Порошенка. Тому просто втекти від цієї теми керівнику держави не вдасться.

В оточенні президента розповідають, що тактика захисту Порошенка складається з кількох пунктів. Стратегічна мета – перевернути ситуацію на власну користь.

Перше, у цій історії Петро Олексійович все одно намагається асоціюватися з позитивом і нібито очолив процес "порятунку людей". Так, наприклад, він заявив, що поставив Кабміну "дуже жорстку вимогу розширити програму субсидій". Хоч насправді це повністю компетенція уряду.

Друге – президент та спікери фракції БПП на всіх можливих майданчиках будуть звинувачувати в зростанні ціни на газ не прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, МВФ чи когось ще, а саме уряд часів Тимошенко.

"Меморандум з МВФ підписали 31 жовтня 2008 року. Рівно 10 років тому. Дивно, що опозиція не святкує цю урочисту дату. Хто на той час був прем'єр-міністром, я називати не буду. Французькою це звучить так: "Шерше ля фам", – незграбно відбивався Порошенко.

І третій тактичний хід, яким давно користується вся влада, – називати будь-яких недругів "рукою Кремля". Тобто навіть у цій незручній ситуації Тимошенко прив’язуватимуть до Росії. Мовляв, критика ринкової ціни на блакитне паливо точно вигідна Москві.

"Дешевий газ подають у "російській клітці", і лише так можна виконати обіцянку про зниження тарифів", – так тонко президент передав пас лідерці "Батьківщини" на зустрічі з представниками бізнесу.

Cтратегічна мета Порошенка та його команди на найближчі місяці – залишитися в трійці лідерів електоральних симпатій до офіційного старту виборчої кампанії.

Далі, обіцяють в Адміністрації президента, риторика Порошенка стане різкішою.

***

Штаби двох кандидатів у президенти готуються не так до загальнонаціональних змагань, як до виборів між Петром Олексійовичем і Юлією Володимирівною.

Як би дивно це не звучало, але він і вона – "любі вороги" української політики – змушені допомагати одне одному заради свого збереження.

Єдина проблема в тому, що заручниками цієї дивної боротьби стають не два кандидати і їхні соратники, а вся країна.

Країна, яка щодня платить людськими життями за своє майбутнє і яка потребує цілковитої зміни системи, а не просто заміни прізвищ.

Роман Кравець