Доброго вечора, ми з України! Діти малюють війну 

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей.

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.

Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"

Антоніна Богомаз, 12 років

Антоніна Богомаз, 12 років

Дарія Корецька, Київ

Єва, Дніпро

Єлизавета Шляхтур, 10 років

Майя

Марія, Київ

Сава, Київ

Уляна, Київ

Ярик, Біла Церква

Українська правда