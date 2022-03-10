Доброго вечора, ми з України! Діти малюють війну
"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей.
Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви.
Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"
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Українська правда