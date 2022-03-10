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Доброго вечора, ми з України! Діти малюють війну 

"Українська правда"Четвер, 10 березня 2022, 21:00

"Українська правда" продовжує хроніку війни і нашої майбутньої перемоги очима дітей. 

Шановні батьки! Надсилайте фото малюнків на адресу peaceofartua@gmail.com. За вашим бажанням можна зазначати вік, ім’я дитини та місця звідки ви. 

Також ви можете надсилати малюнки на сайті всеукраїнської онлайн-галереї дитячого малюнка "UA KIDS TODAY | Kids of war"

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Viva Ucraina і ракета "Надія". Діти малюють війну 

Марія оберігає, сатана тікає. Діти малюють війну 

Україно, витри сльози! Ти сильна! Діти малюють війну 

Ні війні! Діти малюють війну

Антоніна Богомаз, 12 років
Антоніна Богомаз, 12 років
 
 
Антоніна Богомаз, 12 років
 
Дарія Корецька, Київ
Дарія Корецька, Київ
Єва, Дніпро
Єва, Дніпро
Єлизавета Шляхтур, 10 років
Єлизавета Шляхтур, 10 років
Майя
Майя
Марія, Київ
Марія, Київ
 
Сава, Київ
Уляна, Київ
Уляна, Київ
 
Ярик, Біла Церква

Українська правда

Теми: дітивійнасуспільство
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